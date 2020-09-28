Şeniz Hüssein: “Koronavirüs fotoğraf sektörünü derinden vurdu”

İNGİLTERE’DE doğup büyüyen genç ve yetenekli fotoğrafçı Şeniz Hussein, başarılarını, tecrübelerini ve koronavirüsün genç girişimlere olumsuz etkililerini Londra Gazete ile paylaştı.

Şeniz Hussein, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslıların kimliğini, kültürünü korumak ve gençler bir arada tutma mücadelesine yıllardır katkı koyuyor.

Şeniz Hüssein, 1994 yılında Londra’da doğup büyüdü. 2016 yılında Yaratıcı Dijital Medya (Creative Digital Media) bölümünden mezun olan olan Hüssein, bu alanda kendini geliştirip çeşitli etkinliklerde fotoğraflarıyla boy göstermeyi başardı.

AİLEMİN HAKKINI ASLA ÖDEYEMEM

Başarılı ve ünlü isimlerle çalışan, özellikle fotoğrafçılık ve video montajla ilgilenen Hüssein, fotoğraf çekme merakının babasından kaynakladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Küçüklüğümden itibaren fotoğraf veya video kamerası babamın elinden düşmezdi. Babam sayesinde inanılmaz hatıralarım, mesela kendi küçüklüğüm, ailem ve Kıbrıs’taki anılarım. Nenem ben 5 yaşındayken kaybetmiştik, bazı anılarımız hatırlıyorum ama babamın çektiği görüntüler sayesinde hasret giderebiliyorum. Dolayısıyla, meslek hayatımın bir kısmını aileme borçluyum, ilgim ailemden dolayı oluştu ve daha sonra onların desteğiyle kendimi geliştirdim. Çoğumuzun bildiği üzere, kameralar ucuz bir ekipman değil ama ailem sayesinde kendi alanımda bir iş kurabildim, ailemin hakkını asla ödeyemem.”

Dünya genelinde yaşanan küresel koronavirüs salgının ekonomik etkileri devam ederken, Hüssein genç girişimciler ve özellikle kendi sektörünün nasıl etkilendiğini Londra Gazete’ye değerlendirdi.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde fotoğrafçılık endüstrisinin derin bir darbe aldığını vurgulayan Hüssein, şöyle konuştu:

“Fotoğrafçılık ve video montaj alanım genellikle düğün, nişan, konser veya özel partileri kapsıyor. Koronavirüs, fotoğraf sektörünü derinden vurdu . Covid-19’dan dolayı bu sektörde çalışanlar kesinlikle büyük bir sorun yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Etkinliklerin iptal olmasıyla ile birlikte birçok fotoğrafçı gelir düşüşü görmeye devam edecek. Şu an kendimi geliştirmek için farklı bir alan seçtim bu da futbol fotoğrafçılığı. Bu kolay olmayacak ama malesef tüm etkinliklerin iptal olmasıyla birilikte, kendimi geliştirecej başka bir alan bulmak zorundayım.

Buna ek olarak düğün fotoğrafçıları, ertelenmiş düğünlerin veya düşük bütçeli düğünlerin etkisini hissedeceklerdir. Headshot fotoğrafçıları ve yeni doğmuş fotoğrafçılar gibi stüdyo içi portre fotoğrafçıları bile, müşterileri insan ilişkilerini azalttıkça, cüzdanlarını sıkılaştırdıklarında ve evde daha fazla zaman harcadıkları için işte bir düşüş hissetmeye başladılar. Artık normal olarak görmeye başladığımız bu durumun uzun vadede etkileri daha derin olacaktır.

KAMERA SATIŞLARINDA TARIHI DÜŞÜŞ

Koronavirus’tan önce bile, kamera satışları son 4 yıldır, yıldan yıla düşüyordu. Ancak tedarik zinciri sorunları ve durgunluk ekonomisi sorunu daha da kötüleştirebilir ve bu da sektör için tarihsel olarak kötü bir yıla yol açabilir. Şu an fotoğraf şirketleri dahil olmak üzere birçok teknoloji şirketinde bu durgunluk çoktan başladı.

Yeni modeller için birçok fuar ve lansman iptal ediliyor. Bu kameralar satın alınabilir hale gelse bile, birçok profesyonel ve amatör, önceki yıla göre gelirde bir düşüş öngörüyorsa yeni teknolojiye yatırımı ertelemeyi seçebilir. Bu da fotoğraf teknolojisinde gerilemeye neden olacaktır.

FOTOĞRAFÇILARIN ÇEKIMLERDE YENI ALIŞKANLIKLAR EDINMESI GEREKECEK

Dünya, el sıkışmaları ve sarılmalar yerine baş ve ayak dokunuşlarıyla selamlaşmaya alıştıkça, fotoğrafçıların da uyum sağlamaları gerekiyor. El dezenfektanı bir fotoğrafçının kamera çantasında olmazsa olmaz hale gelecek. Fiziksel teması tercih etmeyen müşterileri karşılamak için temassız, sadece sözel pozlama becerilerinin geliştirilmesi gerekecektir. Genel olarak, fotoğrafçıların çekimde neye dokunduklarına dair daha yüksek bir farkındalığa sahip olmaları gerekir ve ellerini iyice yıkamak için sık sık molalar vermeye başlanabilir.”

AÇIKÇASI İNGİLTERE HÜKÜMETİNİN BİRAZ DENGESİZ

Geçtiğimiz hafta İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkisini azaltmak için işverenlere çalışanlarını işten çıkarmak yerine daha az çalıştırmaları halinde destek verilmesini içeren bir program açıklamıştı.

Hüssein, destek programının pek de güven vermediğini belirtti. Hüssein, “Açıkçası İngiltere hükümetinin biraz dengesiz olduğunu düşünüyorum ve geçen hafta açıklanan ekonomik paketi pek de güven vermiyor. Ağustos ayında başlayan yemek indirim kampanyası yaklaşık bir ay sürdü, kampanyanın ardından Eylül ayında vaka sayısında ciddi bir artış görüldü. Hatta Mart ayından bugüne kadar en yüksek vaka sayısına ulaştık. Bu konuda hükümet gerekli tedbirleri kişilerin almadığını işaret etti, ancak vaka sayısının artacağını öngörerek ekonomiyi canlandırmak için hükümet böylesi bir kampanyayı öne sürmeyi tercih etti. Daha sonra da vatandaşları suçladı. Yeni ekonomik planda yine indirimli yemek planı söz konusu ama bu bizim için felaket olabilir çünkü vakalar artacak. İşlerinde maddi sorunlara yaşayan çalışanlar için yardım yapılacağını söylendi fakat bu konuda detaylı bir açıklama olmadığı için insanlar yine tereddütte” dedi.

İNGİLTERE’DE EV SAHİBİ OLMAK OLDUKÇA ZOR

Son olarak, Londra’da doğup büyüyen bir genç olarak ne tür zorluklar yaşadığı sorusunu yanıtlayan Hüssein, şu cevabı verdi:

“Londra’da yaşayan bir genç olarak çok farklı zorluklar yaşadım. İlk olarak güney Londra’da büyüdüğüm için doğal olarak çok fazla Kıbrıslı Türk tanıyamadım, buna rağmen Kıbrıs kültürünü esirgemedim. Aksine memleketime, kimliğime ve kültürüme daha fazla bağlandım. Türk okuluna gitmeme rağmen Türkçem konuşmam ve yazım gayet iyi. Buna yanı sıra, genel olarak erken yaşta iş hayatına atılmayı bir zorunluluk olarak hissederiz. Bu da kendi ayaklarımızın üstünde durmayı öğretiyor. İleriye dönük düşündüğüm zaman ise, İngiltere’de ev sahibi olmak oldukça zor olduğunu görüyorum. Brexit’ten dolayı İngiltere ekonomi belirsizlik yaşıyordu, şimdi koronavirüs ile birlikte daha derin bir kördüğümün içindeyiz. İş konusuna gelince, mezun olduğum ve ilgi duyduğum alanda iş bulmaktan zorluk yaşıyor ve uzun bir süre böyle devam edeceğini düşünüyorum.”