Londra’da polis olan Kahramanmaraşlı Mustafa hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Tilkililer Köyü’nden gelip Londra’ya yerleşen ve Londra Metropolitan Polis Teşkilatı’nda görev yapan 24 yaşındaki polis memuru Mustafa Atiz, sabah işe gitmeden önce duş almak için girdiği banyoda düşüp hayatını kaybetti.

Son bir yıldır sara nöbetleri geçiren Mustafa Atiz’in ailesiyle birlikte Londra’nın kuzeyindeki Türkiye kökenli nüfusun yoğun olduğu Edmonton semtinde yaşadığını belirten Atiz’in teyzesinin eşi Hüseyin Eltan, olayı şöyle anlattı: “Mustafa sabah erkenden kalkıp işe gitmek için hazırlık yapıyormuş. Sabah banyoya girmiş. Bir ara banyodan gürültü gelmiş ancak aile bir şeylerin düştüğünü düşünerek bir şey yapmamış. Ancak aradan 45 dakika gibi bir süre geçmesine rağmen Mustafa banyodan çıkmayınca, 16 yaşındaki kardeşi Ali kilitli olan banyonun kapısının altından bakmış ve abisini yerde yatarken görmüş. Hemen kapıyı kırıp içeriye girmişler. Aile ambulansı ararken, Ali de kalp masajı yapmış. Ancak gelen sağlık ekiplerinin de tüm çabalarına rağmen Mustafa orada hayatını kaybetmiş.”

İKİ AY ÖNCE TÜRKİYE’DEYDİ

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Tilkililer Köyü’nden gelip Londra’ya yerleşen İbrahim ve Hatice Atiz çiftinin Londra doğumlu oğlu Mustafa, şehir merkezindeki Charing Cross Polis İstasyonu’nda görev yapıyordu. Görevindeki başarısıyla, takdir toplayan 24 yaşındaki Mustafa, aynı zamanda ‘Police Cadet’ adlı gönüllülerden kurulu, düşük riskli görevlerde polis güçlerine yardımcı olan gençlere de eğitim veriyordu. Akşam vardiyasında görev yapan Mustafa Atiz, 2 ay önce Türkiye’de tatil yapmıştı.

Mustafa’nın ailesi, taziyeleri White Hart Lane semtindeki Wedge House’da bulunan İngiltere Tilkililer Dayanışma Derneği’nde kabul ediyor. Derneğin Eş Başkanları Mustafa Kendir ile Fatma Sazdili yaptıkları paylaşımlarında, “Köylümüz İbrahim Atiz (Senatör) ve Hatice Atiz’in oğlu Mustafa Atiz bu sabah geçirdiği elim bir kaza sonucu yaşamını yitirmiştir. Tüm Atiz ailesinin, yakınlarının ve dostlarının başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Atiz ailesi, taziyeleri White Hart Lane semtindeki Wedge House’da bulunan İngiltere Tilkililer Dayanışma Derneği’nde kabul ediyor.