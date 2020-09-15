Karakuş: “Dili, dini, rengi ne olursa olsun tüm dünya insanları ırkçılığa maruz kalmamalı”

PORTSMOUTH üniversitende 20 bin öğrenciyi temsil eden Destiny Karakuş, bir protesto sırasında ırkçı bir karmaşaya maruz kaldı.

George Floyd’un ırkçı polis memuru tarafından boynuna bastırılarak öldürülmesinin ardından dünya geleninde protestolar gerçekleşti.

‘Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir)’ hareketi kapsamında, 12 Eylül Cumartesi günü Portsmouth, Guildhall Square’de protesto düzenlendi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte, 21 yaşındaki başarılı öğrenci Destiny Karakuş konuşmacı olarak katılımcılara hitap ederken, ırkçı bir söylentiye maruz kaldı.

Destiny Karakuş’un konuşması esnasında, yoldan geçen bir kişi ‘siyah hayatların önemi yok’ bağırıp eyleme müdahale etti.

Portsmouth’da üniversite öğrencisi olan Karakuş, Londra Gazete’ye konuşarak önemli bir noktaya değindi.

Karakuş, yaşadıklarını Londra Gazete’ye şöyle anlattı: “Portsmouth Üniversite’sinde 20 bin öğrenciyi temsil etmek üzere seçildiğim ve öğrencisi olduğum üniversitede memur olarak çalışıyorum. Bu görevden dolayı geçtiğimiz Cumartesi günü ırkçılığa karşı düzenlenmiş olan protesto gösterisinde elimde mikrofonla katılımcıları bunun öneminden bahsediyorken, karşıdan gelen birisi bağırarak siyah hayatların önemli olmadığını söyledi. Yüzlerce katılımcı bu davranışın karşısında şok oldu. Konuşmama devam ederek ırkçılık yok diyenlere bu tavrın kanıtı olduğunu ve bütün hayatların önemli olduğunun altını çizerek defalarca haykırdım. Dili, dini, rengi ne olursa olsun tüm dünya insanları ırkçılığa maruz kalmamalı.”

İngiltere’de yaşayan Türkçe toplumun da ayrıca ırkçı davranışlara maruz kaldığına değinen Karakuş, ırkçılığı karşı birlikte mücadele etmenin önemi burguladı.

TEK YUMRUK OLMAMIZ OLDUKÇA ÖNEMLİ

Karakuş şu ifadeleri kullandı, “Türkçe konuşan toplum olarak, İngiltere’de bizlerde ırkçılığa maruz kaldığımız günler anlar yaşıyoruz. Kimimiz az ama kimimiz daha fazla tanık olduk ama hepimiz mutlaka yaşadık ve yaşıyoruz. Dolayısıyla, ırkçılığa karşı mücadele etmek için birlik ve beraberlik çerçevesinde adım atmamız, tek yumruk olmamız oldukça önemli ve değerli.

SUSKUNLUKTAN BESLENEBİLEN BİR HASTALIKTIR IRKÇILIK

Tek başımıza ırkçılık ile baş etmemiz mümkün değil, çoğunluk her birimiz bu mücadelenin parçası olarak yaşamalıyız. Bazen sadece ırkçılığı konuşarak ve yaşadıklarımızı birbirimizle paylaşarak bile kazanımlarımız olabilir. Yaşadığımız olumsuz olayları aile bireylerine veya arkadaşlarımıza söylemeliyiz. İş yerlerinde, okullarda, trende, otobüs de, yolda yürürken veya parkta fark etmez, Irkçılığa karşı sesimizi çıkarıp en yakınımızda ki insanla paylaşmalıyız. Çünkü ırkçı zihinlere cevap verilmedikçe suskunluktan beslenebilen bir hastalıktır ırkçılık.”