Britanya Afşin-Elbistan Çevre Platformu: “Termik santral istemiyoruz”

Britanya Afşin-Elbistan Çevre Platformu, Elbistan’da termik santrallerinin kapatılması için çağrıda bulundu.

Platformun üyeleri 13 Eylül Pazar günü Britanya Alevi Federasyonunda basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklama şöyle:

“Britanya’da yaşayan Afşin ve Elbistanlılar olarak bugüne kadar duyarsız kaldığımız memleketimize sahip çıkıyoruz. Doğduğumuz topraklarda ve Afşin, Elbistan halkının da yaşama hakkı vardır diyoruz. 1984 yılında kurulan A termik santral ve 2005 yılında kurulan B termik santralinde 8 ünite bulunmaktadırlar. A üniteleri ilkel bir yöntemle gaz ve kül filtreleri olmadan çalıştırılmaktadır. B ünitelerinde kül tutma filtreleri olmasına rağmen temizlenmesi pahalı olduğu bahanesiyle devre dışı bırakılmıştır. Bu ünitelerin gaz filtreleri hiç takılmamıştır.

HALKIN SAĞLIĞI HİÇE SAYILMIŞTIR

Ocak 2020 de Türkiye’nin 17 değişik yerinde ilkel yöntemlerle çalışan termik santraller fitre yakışmadığı İÇİN kapatıldı. Halk 36 yıldır ilk defa oksijen soludu. İlk kez Çoğulhan ovasına beyaz kar yağdı. Filtreler takılmadan açılmayacak denilmesine rağmen hiç bir işlem yapılmadan yandaş para kazansın diye a termik santralı 6 aydan sonra tekrardan çalışmaya başladı. Halkın sağlığı hiçe sayılmıştır buradan bu sorumluluğa imza atanları kınıyoruz. Afşin Elbistan da yaşayan halkın önemli bir bölümü solunum yolları veya kanser hastalığı ile boğuşmaktadır.

YÜZBİNLERCE DÖNÜM ARAZİ ETKİLENECEK

Afşin Elbistan’da yaşayan 300 bine yakın halkın yaşam hakkı hiçe sayılmaktadır. Halkın sağlığını kurumakla görevli resmi yetkililer adeta üç maymunu oynuyor. Bacalardan çıkan dumanı görmüyorlar. Bu 8 ünite’den çıkan gaz ve kül insan sağlığını çevreyi doğayı yok etmesi yetmiyormuş gibi şimdi de yeni yeni 3 tane daha termik santral yapmaya çalışıyorlar. Nurhak bölgesinde maden çıkarma, HES çalışmaları bunlarda yetmiyor taş ocaklarıyla dağı taşı delik deşik ediyorlar. Akbayır’a yapılmak istemen termik santral doğrudan 4 mahalleyi (Akbayır, Malap, Demircilik ve Çiçek mahallesi) yüzbinlerce dönüm arazi dolaylı olarak etkilenecek.

Tüm bu baskılara rağmen Halk bütün köylerde zulme karşı yaşam herkesi hakkı diyerek geleceğine sahip çıkıyor. Akbayır’da, Yapalakta, Altun Elmada ve Nurhak’ta Hukuk mücadelesi ve halkın karşı koyuşu devam ediyor. Nurhak’a bağlı Umutlu Mahallesi içinde yapılması planlanan 2. HES projesinin iptali için imza kampanyası başlatıldı Maraş’ın Nurhak İlçesinin sınırları içinde yer alan Göksu Çayı üzerine 2. Hidroelektrik Santrali (HES) yapılmak isteniyor. Fırat Nehri’nin en büyük kollarından birini oluşturan Göksu Nehri’nin çıktığı yerde daha önce 1. HES yapılmışken şimdi de 2. HES çalışmaları yürütülüyor.

BEŞ KÖYÜN ORTASINDA

Nurhak’ın Pınarbaşı ve Barış Mahalleleri arasında kalan Bağlıca, Kuşluk, Bağırsağın Deresi, Körteşin, Yazı köylerinde yapılmak istenen demir alüminyum madenciliği için hazırlanan proje tanıtım dosyasında (PTD) toplam rezervin 4 milyon 674 bin ton olduğu ileri sürülüyor. Mehmet Karagüllü adlı bir kişi tarafından yapılmak istenen madencilik projesinde 231 dönümlük bir sahada, yılda toplam 100 bin ton maden üretimi yapılması planlanıyor. Açık ve kapalı ocak işletmeciliği şeklinde yapılması planlanan madencilikte patlatmalarla gevşetilen malzemenin sökümü yöntemi uygulanacak.”