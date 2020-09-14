Enfield Alevi Kültür Merkezinde Aşure lokması paylaşıldı

2 hours önce
0 97 Bir dakikadan az

Enfield Alevi Kültür Merkezinde Aşure lokmaları paylaşıldı. 13 Eylül Pazar günü saat 12.00’den sonra başlayan törene, Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın, Enfield Milletvekilli Feryal Clark ve Bambos Charalambos, Enfield Belediye Lideri Nesil Çalışkan, meclis üyeleri  ve İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanı Zeynel Akdoğan olmak üzere Alevi toplumunun öncü isimleri de katıldı.

Tören öncesi Enfield Alevi Kültür Merkezi Başkanı Zeynep Demir kısa konuşma yaptı. Demir şunları söyledi:

“Bu hepimiz için oldukça anlamlı ve yüzyıllardır unutulmayan bir ay. Bir Muharrem acısından sonra, bir Aşureyle, sevgiyle, barışla, mutlulukla sonlanıyor. Burada sizin şahit olmanız çok önemliydi.  Aşure, birçok toplumda yapılan ve birçok toplumun şenliği, bayramı, inançlarında yer alan bir gelenektir. Biz Aleviler için sevince, barışa, kardeşliğe, dostluğa ve farklılıklarla bir araya yaşamayı hatırlatan bir inançtır.

Bugüne kadar nice zulümler, katliamlar oldu, bu yol öğretisi hep haklının yanında durdu. Dolayısıyla bugün bizi yalnız birakmayan tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz, iki gündür hizmet yürüten kadın erkek canlarımıza ayrıca teşekkür ederiz. Bu güzel farklı tatları bir araya getiren emekçi canlarımızın yüreğine sağlık. Emeği geçenlerin, yapanların, getirenlerin, kotaranların ellerine sağlık, hizmetleri kabul olsun.”

İnanç önderlerinin uyandırdığı çerağla birlikte okunan gülbankların ardından rızalık alınarak semaha duruldu. Çocuklarla başlayan semaha ardından yetişkinler katıldı. Semahın ardından ise büyük emeklerle hazırlanıp pişirilen Aşure lokmaları paylaşıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı törende kilolarca Aşure çorbası dağıtıldı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 week önce
682

Enfield Alevi Merkezi Aşure Lokması dağıtacak

18 November 2019
889

Enfield Alevi Kültür Merkezi öğrencileri sanat gecesi gerçekleştirdi

1 October 2019
255

Aşure Lokma shared at the Pir Sultan Abdal Cultural Center

26 September 2019
197

Aşure shared at CHP UK

Okumadan geçme

Close
Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.