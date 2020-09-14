Enfield Alevi Kültür Merkezinde Aşure lokması paylaşıldı

Enfield Alevi Kültür Merkezinde Aşure lokmaları paylaşıldı. 13 Eylül Pazar günü saat 12.00’den sonra başlayan törene, Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın, Enfield Milletvekilli Feryal Clark ve Bambos Charalambos, Enfield Belediye Lideri Nesil Çalışkan, meclis üyeleri ve İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanı Zeynel Akdoğan olmak üzere Alevi toplumunun öncü isimleri de katıldı.

Tören öncesi Enfield Alevi Kültür Merkezi Başkanı Zeynep Demir kısa konuşma yaptı. Demir şunları söyledi:

“Bu hepimiz için oldukça anlamlı ve yüzyıllardır unutulmayan bir ay. Bir Muharrem acısından sonra, bir Aşureyle, sevgiyle, barışla, mutlulukla sonlanıyor. Burada sizin şahit olmanız çok önemliydi. Aşure, birçok toplumda yapılan ve birçok toplumun şenliği, bayramı, inançlarında yer alan bir gelenektir. Biz Aleviler için sevince, barışa, kardeşliğe, dostluğa ve farklılıklarla bir araya yaşamayı hatırlatan bir inançtır.

Bugüne kadar nice zulümler, katliamlar oldu, bu yol öğretisi hep haklının yanında durdu. Dolayısıyla bugün bizi yalnız birakmayan tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz, iki gündür hizmet yürüten kadın erkek canlarımıza ayrıca teşekkür ederiz. Bu güzel farklı tatları bir araya getiren emekçi canlarımızın yüreğine sağlık. Emeği geçenlerin, yapanların, getirenlerin, kotaranların ellerine sağlık, hizmetleri kabul olsun.”

İnanç önderlerinin uyandırdığı çerağla birlikte okunan gülbankların ardından rızalık alınarak semaha duruldu. Çocuklarla başlayan semaha ardından yetişkinler katıldı. Semahın ardından ise büyük emeklerle hazırlanıp pişirilen Aşure lokmaları paylaşıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı törende kilolarca Aşure çorbası dağıtıldı.