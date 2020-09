Minik Metehan için yardım çağrısı

İngiltere’de yaşayan Tuncay ve Zeliha Fidan çiftinin Spinal Müsküler Atrofı (SMA) Tip 1 hastası, 10 aylık oğulluları Metehan’nın sağlığın kavuşabilmesi için Zolgensma isimli gen terapisini alması gerekiyor.

Bu tedavinin ücretini karşılamak için ise gofundme.com üzerinden yardım kampanyası başlatıldı. Minik Metehan’nın sağlığına kavuşması için toplam 1 milyon 900 bin pound gerekli. Şimdiye kadar 35 bin pound değerinde bağış yapıldı.

Gofundme üzerinden düzenlenen yardım kampanyası sayfasında şu açıklama paylaşıldı:

“Tuncay ve Zeliha Fidan’ın oğlu Metehan için bir bağış kampanyası başlatıyoruz. Metehan, maalesef Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası. Ona bir gelecek sağlayabilmek için sadece 2 yaş ve 13 kilo altındaki bebekler için onaylanan ve $2.1 milyon bedelindeki Zolgensma isimli gen terapisini alması gerekiyor. Ulaşım, konaklama ve konsültasyon gibi diğer maliyetlerle birlikte toplanması gereken bağış miktarı $2.4 milyonu buluyor. Metehan şu an 11 aylık ve maalesef zamanımız çok kısıtlı. Az ya da çok yapacağınız her miktarda bağış Metehan için çok değerli. Lütfen tanıdıklarınızla paylaşın. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz. Aileye direkt ulaşmak isteyenler İnstagram (@metehan_smajourney) ya da tuncayfidan_ [at] hotmail.com’dan ulaşabilirler. Bana ulaşmak isteyenler de m.erz [at] hotmail.com adresinden ya da Twitter hesabımdan (@mesuturkiye) ulaşabilirler.”

Gofundme aracılığıyla bağış yapmak için: https://www.gofundme.com/f/metehan039s-sma-type-1-treatment?fbclid=IwAR044cBceKCHxY4w8M8WLVDEFCRu3lWQldYIdzo6H-ZcsWvDmYQLebWi_tY