İki Türk vatandaşı İngiltere’den 1 milyon pound kaçırmaya çalışırken yakalandı

36 mins önce
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Sınır yetkilileri, İngiltere’den ayrılmaya çalışan iki kamyonun içinde 1 milyon pound’dan fazla saklı para buldu.

Para, 4 Eylül Cuma günü Dover’s Eastern Docks’ta her iki aracın da soğutmalı motor muhafazasının içinde saklı bulunduğu açıklandı.

Ulusal Suç Dairesi (NCA), Sınır Gücü memurlarının ilk kamyonu gece yarısı saat 2:45’te durdurduğunu ve yaklaşık 830 bin pound saklı para bulduğu belirtildi.

Sabah 11’de ise ikinci bir kamyon durduruldu ve içinde yaklaşık 330 bin pound bulundu.

NCA, plastik poşetlerin içine doldurulmuş gibi görünen banknot destelerinin fotoğraflarını paylaştı.

NCA, Belçika’da aynı şirkette çalışan her ikisi de Türk vatandaşı olan araçların sürücülerinin kara para aklamakla suçlandığını ifade etti.

49 yaşındaki Dursun Mehmet Keleş, 7 Eylül Pazartesi günü sanal duruşmada Medway Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkacak.

50 yaşındaki Yusuf Yükle, 7 Ekim’de mahkemeye çıkarılması öngörülüyor ancak henüz onaylanmadı.

NCA’nın bölgesel araştırma başkanı Andrea Wilson, “Sınır Gücü meslektaşlarımız tarafından mükemmel bir iş gerçekleşti. Para, ciddi ve organize suçların can damarıdır. İngiltere kolluk kuvvetleri, bu suç organizasyondan 1 milyon pound’dan fazla bir ücret ele geçirdi.”

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