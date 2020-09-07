Enfield Alevi Merkezi Aşure Lokması dağıtacak

Enfield Alevi Kültür Merkezi, 13 Eylül Pazar günü, Britanya Alevi Federasyonu’nda Aşure Lokmaları paylaşacak.

Her sene Kerbela’da hayatlarını kaybedenlerin anısına düzenlenen Aşure Lokması dağıtımına müdahil olan Enfield Alevi Kültür Merkezi, 13 Eylül Pazar günü ‘Great Cambridge Rd, London N9 9LE’ adresinde aşure dağıtımı yapacak.

Pazar günü saat 12’de gerçekleşecek olan etkinliğe Enfield Alevi Kültür Merkezi şu açıklamayı yaptı: “Aşure farklılıkların kutlanmasıdır, Aşure demek hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için demektir, Aşure, birlik ve eşitliğin simgesidir, Aşure, farklı zevklerin ve renklerin buluşmasıdır. Dolayısıyla, aşure günümüzde tüm canları aramızda görmekten büyük onur duyarız.”