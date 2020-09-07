Enfield Alevi Merkezi Aşure Lokması dağıtacak

3 hours önce
0 149 Bir dakikadan az

Enfield Alevi Kültür Merkezi, 13 Eylül Pazar günü, Britanya Alevi Federasyonu’nda Aşure Lokmaları paylaşacak.

Her sene Kerbela’da hayatlarını kaybedenlerin anısına düzenlenen Aşure Lokması dağıtımına müdahil olan Enfield Alevi Kültür Merkezi, 13 Eylül Pazar günü ‘Great Cambridge Rd, London N9 9LE’ adresinde aşure dağıtımı yapacak.

Pazar günü saat 12’de gerçekleşecek olan etkinliğe Enfield Alevi Kültür Merkezi şu açıklamayı yaptı: “Aşure farklılıkların kutlanmasıdır, Aşure demek hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için demektir, Aşure, birlik ve eşitliğin simgesidir, Aşure, farklı zevklerin ve renklerin buluşmasıdır. Dolayısıyla, aşure günümüzde tüm canları aramızda görmekten büyük onur duyarız.”

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 October 2019
248

Aşure Lokma shared at the Pir Sultan Abdal Cultural Center

26 September 2019
192

Aşure shared at CHP UK

25 September 2019
347

CHP İngiltere Birliğinde de Aşure paylaşıldı

16 September 2019
3,768

Aleviler Londra’da ‘Aşure Lokması’ paylaştı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.