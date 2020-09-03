Zahid Younis, Mihrican Mustafa ve Henriett Szucs’u öldürmekten suçlu bulundu

2018 yılında Kıbrıslı Türk Mihrican Mustafa (Mary Jane) ve Henreiett Szucs’i öldürüp doğu Londra’da bir evde dondurucuda tutmakla suçlanan şüpheli bugün mahkemeye çıkarıldı.

Karar, 3 Eylül Perşembe günü öğleden sonra Southwark Crown Court’ta verildi.

İki kadını öldürmekle suçlanan Zahid Younis, bugün alınan karar sonrasında Younis’in suçlu olduğu açıklandı.

Younis, Mihrican Mustafa ve Henreiett Scuzs öldürüp doğu Londra’da bir evde dondurucuda tutmakla suçlu bulundu.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğusunda Canning Town bölgesinde uyuşturucu kullanıcıları tarafından kullanılan bir eve yapılan baskında derin dondurucuda tanınmaz halde iki kadın cesedi bulunmuştu.

26 Nisan 2018 tarihinde Londra’da bir evde dondurucuda bulunan iki kadın cesedinden biri Kıbrıslı Türk Mary Jane Mustafa’ya aitti.

Dondurucudan çıkan diğer cesedin ise 2016 yılından beri kendisinden hiç bir haber alınamayan 34 yaşındaki Macar vatandaşı Henriett Szucs’a ait olduğu açıklanmıştı.

29 Temmuz Çarşamba günü 36 yaşındaki Zahid Younis ismindeki katil şüphelisi mahkemeye çıkarıldı.

Temmuz ayında gerçekleşen mahkemede bir soruya yanıt olarak Younis şu ifadeyi kullandı, “Benim evim, benim sorunum.”

10 Mayıs 2018’de ortadan kaybolan ve çevresinde ‘Mary Jane’, ‘MJ’ ya da ‘Jan’ ismiyle de tanınan 3 çocuk annesi Mihrican Mustafa’nın ailesi, cesedi teşhis etmişti. New Scotland Yard tarafından yapılan açıklamaya göre, cinayet şüphesiyle 29 Nisan 2018’de tutuklanan 50 yaşındaki adam serbest bırakıldı. 1 Mayıs 2018’de tutuklanan 34 yaşındaki Zarhid Younis ise bugün gerçeleşen duruşma sonrasında suçlu olduğu açıklandı.