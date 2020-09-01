Limasollular Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

İngiltere’de faal olan Limasollular Derneği UK, koronavirüs salgını sonrasında ilk etkinliğini 30 Ağustos Pazar günü gerçekleştirdi.

Limasollular Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel bir öğlen yemeği düzenleyerek sivil toplum örgütlerin temsilcilerini ve toplum üyelerini bir araya getirdi.

Londra’da 18 yıldır birçok etkinliği en anlamlı şekilde gerçekleştiren Limasollular Derneği, Covid-19 salgınını önlemek için izah edilen gerekli tedbirler ve hijyen kuralları kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

30 Ağustos Pazar günü düzenlenen yemeğe, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Ertuğrul Mehmet, İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Osman Ercen, Limasollular Derneği’nin Onursal Başkanı Nural Ezel, futbol kulübü, sivil toplum örgütü ve okul temsilcileri de katıldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen kutlamada, şiirler ve marşlar eşliğinde kutlandı.

Limasollular Derneği Başkanı Arife Retvan açılışı konuşmasını yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bizler Londra’da yaşıyoruz ama İngiliz gemileri ile yurt dışına kaçanların değil, yokluk içinde Cumhuriyeti kuranların torunları olarak burada büyük bir gururla yaşıyoruz. Türklük tarihinin en önemli zaferlerinin 98’inci yılını kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Elimizde bayraklarımız gönlümüzde vatan aşkımız ile buralarda yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk için 30 Ağustos askeri bir zafer olmanın ötesinde ne ise bizler için de odur. Başta 30 Ağustos Zaferini kazanan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Milletimizin geleceği huzurla başarılarla dolu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.”

Coşkulu anlar yaşanan etkinlikte, uzun süre bir arada olamayan toplum üyeleri tekrar bir araya gelmekten büyük mutluluk duydu.

Etkinliğin katılımcıları şiirler ve marşlar eşliğinde coşku, heyecan ve mutluluk yaşadı. Kutlama sonunda, Anıtkabir’den getirtilen çeşitli hediyelik eşyalar, yapılan çekilişte sahiplerine ulaştı.

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle birlik ve beraberlik mesajları verildi.

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