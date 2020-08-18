Cadbury ve Arsenal’dan Türk işletmecisine destek

Dünyaca ünlü olan Cadbury çikolatası, Londra’nın başarılı futbol kulübü Arsenal ile işbirliği yapmaya hazırlanıyor.

Bu işbirliği özellikle Arsenal kulübünün etrafında bulunan yerel işletmelere yönelik olacak.

Hornsey Road üzerindeki Emirates Stadyumu’nun karşısında bulunan Little Wonder Cafe, 100 yıllık tarihinde ilk kez kapanmak zorunda kalmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle maçların iptal olması ile birlikte, yerel işletmeler de oldukça etkilendi.

Kafeyi desteklemek için Cadbury, Little Wonder’dan 500 yemek kuponu satın aldı. Arsenal ise bu yemek kuponlarını her daim kulübe destek olan çalışanları için kullanmaya karar verdi.

Little Wonder Kafe’ın ortak sahibi Murat Eriç şu ifadeleri kullandı:“Bu cömert bağış bizim için oldukça önemli. Cadbury ve Arsenal’a çok teşekkür ederiz.”