Minik Mira’nın projesine Londra belediyesinden destek

6 yaşındaki Elif Mira, denizde gördüğü pet şişe kirliliğinden etkilenip babası ile beraber çocukları çevre duyarlılığı konusunda bilinçlendiren ve Bott-Lee adında bir plastik şişe ve arkadaşlarının maceralarını konu alarak geri dönüşümün önemini anlatan bir kitap yazdı. Tamamen gönüllü olarak çıkarılan kitabın çizimlerini ünlü illustratör Bebabalula yaptı. Kitabın tüm gelirleri de Greenpeace ve TEMA vakfına bağışlandı.

LONDRA BELEDİYE BAŞKANINDAN DESTEK GELDİ

6 yaşındaki Elif Mira’nın projesine Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, Mert Fırat, Ece Vahapoğlu ve Tanem Sivar gibi isimlerden de destek geldi.

Proje sadece kitapla sınırlı kalmadı; Elif Mira’dan aldıkları ilhamla JCI, IChild ve Yenimahalle Belediyesi bir araya geldi. 6.000 çocuğa Bott-Lee ile geri dönüşüm bilinci kazandırmak için 2020 JCi fonu desteği ile geri dönüşüm atölyeleri düzenlenecek ve bu eğitimlerde 6 yaşındaki Elif Mira destek olacak.

(Kaynak: Karar)