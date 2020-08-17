Limasollular Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel yemek düzenliyor

13 hours önce
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İngiltere’de faal olan Limasollular Derneği UK, koronavirüs salgını sonrasında ilk etkinliğini 30 Ağustos Pazar günü gerçekleştirecek.

Limasollular Derneği sosyal medya haspalarında yaptıkları paylaşımda, 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel öğlen yemeği düzenlediklerini açıkladı.

Limasollular Derneği Başkanı tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

“Beklenilen değil beklenilenin ötesi bu güzel ve anlamlı günde beraber olmanın özelliğini yaşamak hepimizi mutlu edecek. Yaşanan bu zor dönemin ardından, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir arada olmayı diliyoruz. Covid-19 salgını nedeniyle kısıtlı sayıda yer bulunmaktadır. Katılmak isteyenler bizlere önceden ulaşmalıdır.”

30 Ağustos özel öğlen yemeği için yer ayırmak istiyorsanız şu numaralardan Limasollular Derneği’nin yetkililerine ulaşabilirsiniz:

07713160684 veya 07956417976

Limasollular Derneği’nin Başkanı Arife Retvan önderliğinde düzenlenecek olan 30 Ağustos Zafer Bayramı özel öğlen yemeği, saat 12’de, ’80 Church St, Edmonton, N9 9PB’ adresindeki Kervan Sofrası’nda gerçekleşecek.

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