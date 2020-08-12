Münir Tatar: “Bizler Londrezli değil, Kıbrıslı Türk’üz”

İngiltere’nin önde gelen başarılı uzman muhasebeci ve yeminli Mali Müşavir (Chartered Accountant) Münir Tatar, Kuzey Kıbrıs ve İngiltere arasındaki ilişkileri Londra Gazete’ye değerlendirdi.

Türkçe konuşan toplum tarafından oldukça tanınan ve sevilen Münir Tatar, bu sefer ekonomik konuların dışına çıkıp İngiltere’de yaşayanKıbrıslı Türklerin ortak isyanını dile getirdi.

Londra Gazete’ye özel açıklamalarda bulunan Münir Tatar, Kıbrıslı Türklerin göç serüvenini ve asimilasyon sürecini değerlendirdi. Tatar şu açıklamaları yaptı:

“1950 yıllarından itibaren, başta İngiltere olmak üzere, Kıbrıslı Türkler Avustralya ve Kanada’ya göç etmeye başlamıştı. Bu göç serüveni tahsil, ekonomik ve can güvenliği gibi sebeplerden oluşuyor. Kıbrıslı Türklerin diasporası ise bu yıllarda yoğun olarak gerçekleşti. Bu vatandaşlar, ailem ve kendim gibi, göç ettikleri bu yabancı ülkelere adapte olmak zorunda kaldı. İlk etapta bu ülkelerin lisanını öğrendiler, iş kurdular ve bir şekilde bireysel başarılara ulaştılar. Bununla birlikte, Kıbrıslı Türklerin asimilasyon süreci böylece başlamıştı. Yaşadıkları ülkenin, kültürünü, kanunlarını ve şartlarını benimsediler. Lakin asimilasyon, vatan sevgisinin önüne geçemedi. Bu vatandaşların birçoğu bir gün Kıbrıs’a dönme hayali ile yaşadı.

YURTDIŞINDA YAŞAYAN KIBRISLI TÜRKLERİ KALE ALMIYORLAR

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin sayısını kimse bilmiyor. Fakat bana göre, buradaki nüfus sayımız 100’binin üzerinde. Farklı verilere göre farklı rakamlar veriliyor lakin pesimist bir tahmin olarak 100 bin diyebiliriz. 1950 yıllarında İngiltere’ye gelen Kıbrıslı Türkler, şu an yaşlanmaya başladı ve birçoğu da Kıbrıs’a dönmek istiyor. Kısaca, uzun yıllardır arzuladıkları hayali artık gerçekleştirmek istiyorlar. En temel sorun burada başlıyor, bunun nedeni ise şudur; KKTC’de kimse yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türkleri ilgi göstermiyor, umursamıyor ve daha doğrusu kale almıyor.

EN POZİTİF YAKLAŞIMI SERGİLEYEN ERSİN TATAR

Burada yaşayanlar KKTC’ye gidince birçok haksızlıklara maruz kalıyor, şimdiye kadar gelmiş geçmiş hükümetlerden bu konuya en pozitif yaklaşım sergileyen ve uğraş veren şimdiki Başbakan, Ersin Tatar’dır. KKTC Başbakanı Ersin Tatar Şubat ayında Londra’da yaptığı konferansta, İngiltere ve KKTC arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Ersin Tatar ‘halk insanı’ olarak nitelendirildiği ve İngiltere’de büyüdüğü için bu konuya özellikle daha sıcak bakıyor.”

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin çeşitli nedenlerden dolayı KKTC’den uzaklaştırıldığını ifade eden Münir Tatar, İngiltere’de yaşayan vatandaşların isteklerin şu ifadelerle özetledi:

DIŞ KIBRISLI TÜRKLER BAKANLIĞI

“Öncelikle Kıbrıs’taki yatırımlar için kolaylıklar sağlanmalı, kanunların şeffaf olması ve İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler için bir müsteşarlık veya bakanlık verilmeli. 1983’ten beri rahmetli babamın inisiyatifi ile bir Dış Kıbrıslı Türkler Bakanlığını atanması gerektiğini vurgulandı. Veya bu Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak yapılabilirdi.

İNGİLTERE’DE DAHA FAZLA KIBRISLI TÜRK VAR

Dünyada çok nadir ve eşsiz bir durum yaşanıyor aslında, İngiltere’de, ada genelinden daha fazla Kıbrıslı Türkler İngiltere’de yaşıyor. KKTC’ye göre burada daha fazla soydaşlarımız bulunuyor fakat bu çoğunluğa yönelik ilişkin bir sorumlu bulunmuyor Kuzey Kıbrıs’ta. Dolayısıyla, eğer böylesi bir yaklaşım resmi olarak gerçekleşirse eğer, bizlere de bir güvence olmuş olur. Çünkü burada yaşayan vatandaşların çoğu maddi açıdan güçlü bir pozisyonda, bu vatandaşlara yönelik gerekli garanti ve ilgi verildiği takdirde, KKTC ekonomisine muazzam bir katkı sunulacak.

GÜMRÜK ÜCRETİ ALINMASIN

Kuzey Kıbrıs’a kesin dönüş yapmak isteyen vatandaşlara bir araba ve eşyalarından gümrük alınmamalı, bu halkımız için büyük bir kolaylık sağlayacak. Başbakan Ersin Tatar bu önerilerime oldukça sıcak baktı ve konferansta bunu gündeme getirmişti. Başbakan bu girişimleri ileriye dönük olarak değerlendiriyor, makamlar ve isimler geçici lakin kanunlar kalıcıdır. Ersin Tatar’dan sonra gelecek olan ise bu kanunlara saygı göstermek zorundadır.

SEÇİLME DEĞİL SEÇME HAKKI

Herkesi yakından ilgilendiren bir diğer konu ise seçilme değil seçme hakkının bize verilmesidir. Bizler bu konu üzerine uzun yıllardır çalışmalarımıza devam ettirdik. Çünkü eğer ben askerliğimi yaptıysam ve elimde KKTC kimliği varsa, benim oy hakkım da olmalıdır. Benim eşim İtalyan vatandaşı ve çocuklarım İngiltere’de yaşamalarına rağmen her seçimde oy pusulası gönderiliyor kendilerine. Dolayısıyla, eğer bizlerin de seçme hakkı olursa, KKTC’de yaşayan vatandaşlar gibi aynı haklara sahip olacağız. Demokrasi ve insan hakları da buna işaret ediyor.

TATİL İÇİN DEĞİL, İCRAAT YAPMAK İÇİN GELSİNLER

Yıllardır KKTC’den İngiltere’ye gelen siyasetçiler sadece tatil ve tutulmayan sözler vadetmek için buraya geldiler. Londra’da konuşulan her daim burada kaldı. Buradaki topluma defalarca tutulmayan sözler verildi, bu toplum her zaman hayal kırıklığı yaşadı. Tutulmayan vaatler bu halkın güvenini sömürdü. Ersin Tatar’ın Şubat ayındaki iki günlük yoğun tempolu Londra ziyareti, burada yaşayan Kıbrıslı Türklerin güvenini tazelemek için etki olmuştu. Kısacası, KKTC’deki yetkililer bir haftalık tatil için değil, icraat yapmak için gelsin.

DİASPORADAKİLER HER DAİM ÖTEKİLEŞTİRİLDİ

Bizleri oldukça üzen bir başka konu daha var, KKTC’de bulunan bazı yerel gazeteler İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere ‘Londrezliler’ ortak hitap ediyor. Bu oldukça dışlayıcı ve kırıcı bir söylem. Bizler Londrezliler değil, Kıbrıslı Türk’üz. Uzun yıllardır memleketlerinde uzakta, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler, çeşitli sebeplerden dolayı Kuzey Kıbrıs’tan uzaklaştırıldı. Bu yaklaşım ise bu sebeplerden biridir, diasporadaki Kıbrıslı Türkler uzun yıllardır her daim ötekileştirildi. Oysa bizler farklı nedenlerden dolayı burada yaşamak zorunda kalan, lakin her gün memleket hasreti ile yaşayan vatandaşlarız. Kısacası biz fazla bir şey talep etmiyoruz, sadece bizleri birer kardeş, vatandaş olarak görün ve bize lakap takmayın.”

Son olarak Münir Tatar, özellikle İngiltere’de doğup büyüyen Kıbrıslı Türk gençlerin hızlıca asimile olduğunu, üçüncü nesilleri kaybetmemek ve dördüncü nesilleri kazanmak için herkese büyük bir sorumluluk düştüğünü hatırlattı. Tatar şöyle konuştu:

“İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkleri uzaklaştırarak aslında gelecek nesilleri memleketlerinden koparıyorlar. Bu ötekileştirme girişimleri ile bu gençler KKTC’yi ziyaret etmeyi tercih etmeyecek. Gençlerimizde aidiyet duygusunu teşvik etmek için bağlarımızı güçlü tutmalıyız. İngiltere’de yaşayan gençlerimiz, KKTC’deki kültürel, eğitim ve sportif aktiviteler daha fazla dâhil edilmeli. Hatta burada yaşayan gençlere yönelik, Kuzey Kıbrıs’ta üniversite eğitim görmek için özel burs fırsatları sunulmalıdır.”