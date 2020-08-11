Dünyada koronavirüs vakaları 20 milyonu geçti

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre tüm dünyada korona virüsü vakalarının sayısı 20 milyonu geçti. Vakaların yarıdan fazlası ABD, Hindistan ve Brezilya’da bulunuyor. Yaklaşık 900 bin vaka sayısıyla Rusya ise dördüncü sırada.

Uzmanlar, testlerin doğruluk oranları ve semptom göstermeyen vakalar da hesaba katıldığında gerçek sayının ise çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyor.

6 HAFTADA İKİYE KATLANDI

Çin’in Wuhan kentinde ilk vakanın görülmesinin ardından tüm dünyada 10 milyon vaka sayısına altı ayda ulaşılmıştı. Ancak bunun ikiye katlanması yalnızca altı hafta sürdü. Önceki ay 499 bin 506 olan ölümler ise 6 hafta içinde 736 bin 191’e çıkmış durumda.

AP’nin verilerine göreyse, Hindistan’da günlük vaka sayısı günden güne artarken günde yaklaşık 58 bin yeni vaka tespit ediliyor. Beş milyondan fazla vakanın görüldüğü ABD’de ise 22 Temmuz’dan beri düşme eğiliminde olan günlük vaka sayısı ortalama 53 bin gibi yüksek bir oranda seyrediyor. Veriler ayrıca dünya genelinde günde oralama 5 bin 200 kişinin COVID-19 sebebiyle öldüğü anlamına geliyor. Dünyada COVID-19’a bağlı ölümlerin beşte biri ABD’de görülüyor.

Endonezya, Japonya ve Meksika gibi bir çok ülkede de vakaların artmakta olduğu verilere yansıyor.