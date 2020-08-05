Londra Yardım Melekleri Başkanı: “Gönüllülerle birleşerek büyük bir başarı sağladık”

Londra’da kanser hastalarına destek amacıyla kurulan ve önemli projelere imza atan, ‘Londra Yardım Melekleri’ (LYM), Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) bağışta bulundu.

Londra Yardım Melekleri Başkanı Aydın Hassan, KHYD’ne ikinci yardım paketlerini gönderdiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz Haziran ayında, Londra Yardım Melekleri Başkanı Aydın Hassan ve Yönetim Üyelerin girişimiyle, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne, 9 adet yürütecek demir, 9 adet koltuk değneği, 1 adet banyo sandalyesi, 2 adet tekerlekli sandalye, çok sayıda kıyafet ve ihtiyacı olan hastaların kullanabilmesi için paketli hasta bezleri bağışı yapılmıştı.

LYM Başkanı Aydın Hassan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Londra Yardım Melekleri olarak KHYD’ine 1 ay içinde ikinci bir bağış yaptıklarını duyurarak şu açıklamayı yaptı:

“Uzun yıllardır bireysel olarak yaptığım yardımlar, Londra Yardım Melekleri olarak devam ediyor. Bu zor dönemde 29 Haziran’da göndermiş olduğumuz büyük miktardaki yardım bağışının ikinci partiyi göndermenin gururunu yaşıyorum. Kıbrıs Kanser Hastaları Dernek Başkanı Raziye Kocaismail’in çağrısına kulak vererek desteklerimizi verimli halde ulaştırmak için kollarımızı sıvadık. Çevremizdeki iş insanları ve halkımızın büyük desteği ile hastaların A – Z kadar isteklerini az da olsa karşıladığımıza inanıyorum.

Gönüllü olarak, gönüllülerle birleşerek büyük bir başarı sağladığımıza inanıyorum. Avrupa Engelliler Derneği Başkanı Poyraz Veysel’in bizlere bağışlamış olduğu 2 adet akülü araba için teşekkür ederiz. Birçok derneğimizde hasta bezleri bağışladı. Bunun birlikte bize destek olan tüm iş insanlarına ve özellikle Euromed’e ayrıca çok teşekkür ederiz. Karşılık beklemeden Kıbrıs’taki kanser hastalarına onlarda yardım eli uzattı. Destek veren tüm halkımıza çok minnettarız, desteklerinin devamını dileriz.”

LYM Başkanı Hassan, dernek olarak en az ayda bir böylesi yardımlarda bulunmaya çalıştıklarının belirterek, duyarlı toplum üyeleri ile birlikte güçlü bir dayanışma ağı oluşturduklarını vurguladı.