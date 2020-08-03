Haringey uyuşturucu operasyonu: 21 tutuklama, 3’ü Türk kökenli

2 days önce
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Kuzey Londra’nın Haringey bölgesinden düzenlenen baskın sonucunda 21 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

Yaklaşık 8 aydır süren operasyonun ardından, 29 Temmuz Çarşamba günü polis ekipleri bir baskın düzenleyerek uyuşturucu çetesi ile bağlantılı 21 kişiyi tutuklandı.

21 şüphelinin arasında Türk kökenli bir ailede bulunmakta.

Haringey merkezli düzenlenen operasyonda, Onur Karakaş (27), Melanie Karakaş (22) ve Melek Karakaş (25) tutuklandı.

Metropoliten Polis tarafından verilen bilgiye göre Onur Karakaş, B sınıfı uyuşturucu maddesi tedarik etmek ve cezai mülkiyetten dolayı suçlanıyor. 30 Temmuz Perşembe günü Highbury Corner Ceza mahkemesinde gerçekleşen duruşmada Onur Karakaş suçsuz olduğunu iddia etti. Onur Karakaş tutuklu olarak 28 Ağustos Cuma günü Wood Green Crown mahkemesi’nde tekrar duruşması olacak.

Melanie Karakaşve Melek Karakaş, cezai mülkiyet taşımakla suçlanıyor. İkisi de suçsuz olduğunu iddia etti. 28 Ağustos Cuma günü Wood Green Crown mahkemesinde görünmesi için kefaletle serbest bırakıldı.

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