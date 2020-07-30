 “Vatandaşlarımızın dertlerine derman olmaya çalıştık”

1983 yılında Londra’da kurulan İngiltere Kıbrıs Türk Dernekler Konsey’i, Covid-19 salgın döneminde Türkçe konuşan topluma çeşitli yardımlarda bulunarak önemli girişimlere imza attı.

Çin’in Vuhan kentine ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle tüm dünyayı etkisi altına alan salgın, İngiltere’de yaşayan Türkçe konuşan toplumu da derdinden etkiledi.

28-dernekten oluşan İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konsey’i, salgın sürecinde toplum üyelerinin ihtiyaçlarına yetişmek için çeşitli girişimlerde bulundu.

Geçtiğimiz ay Mart ayında yeni başkan olarak seçilen Ertuğrul Mehmet, Covid-19 sürecinde Konsey’in gerçekleştirmiş olduğu faaliyet hakkında Londra Gazete’ye konuştu.

Konsey Başkanı Ertuğrul Mehmet, koronavirüs salgının beraberinde ilk etapta uçuşların iptal olmasının özellikle İngiltere’de mahsur kalan veya burada eğitim gören öğrencilerin etkilendiğini belirtti.

Konsey Başkanı Mehmet, Mart ve Haziran ayı arasında KKTC’ye düzenlenen charter seferler hakkında şöyle konuştu: “Çok sayıda KKTC vatandaşının gelip de İngiltere’de mahsur kaldığı ortaya çıkınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilciliğimiz, eğitim ataşeliğimiz, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ve Cyprus Paradise, işbirliği içine girerek 5 uçak daha konmasını ve bu insanlarımızın da KKTC’ye gitmesini sağladılar. Konsey’in de dâhil olduğu bu çalışma, değişik kurum ve kuruluşlarımızın, böyle zor zamanlarda işbirliği içinde nasıl çalıştıklarına da güzel bir örnek olmuştur.

GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KKTC’YE GİTMELERİ ÖNEMLİ BİR BAŞARIYDI

Konsey olarak özellikle çeşitli nedenlerle KKTC’den İngiltere’ye gelen ve geri gidemeyip mağduriyet yaşamakta olan vatandaşlarımızın listesini hazırlama görevini üstlenmiştir. Listenin kabarık olması ve bu insanlarımızın çok zorluklar içinde olmasından dolayı daha fazla uçak seferlerin konulması için durumun aciliyetini gerekli mevkilere ve kurumlara illettik. Yaşanan bu süreçte toplum üyelerimizin dertlerine derman olmaya çalıştık. Maddi ve manevi oldukça farklı zorluklar yaşayan ve İngiltere’de mahsur kalan vatandaşlarımızın telefonlarına yetişmek için sabahtan akşama kadar çalıştık. Dünya olarak zor bir süreçtin geçtiğimiz o dönemde, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde KKTC’ye gitmeleri önemli bir başarıydı. Bunu sağlayan tüm yetkililere de ayrıca teşekkür ederiz.”

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi İngilizlerle işbirliği yaparak oturma izni olan ve Kıbrıs’a dönmek isteyen İngiliz vatandaşları içinde yardımcı oldu. Cyprus Paradise tarafından düzenlenen sefer için Konsey önemli bir rol üstendi.

Konsey Başkanı Mehmet İngiliz vatandaşların KKTC ile yıllardır önemli bağlarının olduğunu söyleyerek, bu bağların daha güçlü olması için özellikle KKTC hükümetinin üzerine önemli bir rol düştüğünü belirtti. Mehmet ifadesine şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu adaya kimlerin giriş yapabileceği konusunda kararlar üretiyor, son alınan karar doğrultusunda Kuzey Kıbrıs’ta oturma izni olan İngiliz vatandaşların girişi ile ilişkin karar alındı. Konsey olarak İngilizlerle işbirliği yaparak oturma izni olan ve Kıbrıs’a dönmek isteyenler için bir listeye hazırladık, bu listeyi KKTC Londra Temsilciliğine ilettik ve Temsilcilik bu listeyi Kıbrıs’a gönderdi. Gönderilen listede bir tarama yapıldı ve listede ismi olan herkesin oturma izni kontrol edildi. Böylece İngiliz vatandaşları evlerine dönebildi.

DEVLET BU İNSANLARA SAHİP ÇIKMADI

Geçmiş yıllarda KKTC’deki düzensizlikten dolayı evlerini kaybetme noktasına gelmişti İngilizler, bunun yanlışı ise Kıbrıs’ta yasaların eksiklerinden kaynaklanıyordu. Maalesef devlet bu insanlara sahip çıkmadı ve o sorunu çözmediler, evlerine kaybedenler oldu ve hala aynı endişe içerisinde yaşayan İngilizler var. Daha sonra ki yıllarda, ikamet belgeleri konusunda zorluklar çıkarıldı. Her yıl ikamet belgelerinin tazelenmesi istendi, bir insan orda 10 yıldır yaşıyorsa, her yıl bu insanları kapılarda niye süründüreceksiniz? Bunu yanlış buluyoruz. İngiltere’de KKTC vatandaşları gibi mahsur kalan İngilizlerde oldu, onlarda bu dönemde çok zorluklar yaşadı. Bu insanlar KKTC’ye yıllar gönül vermiş insanlardır, genelde vatandaşlık verme konusunda dikkatli davranıyor ada ülkeleri çünkü nüfuslar küçük fakat bu insanlara ikamet izinli konusunda biraz daha anlayışlı ve tam vatandaş muamelesi değilse bile buna yakın bir yaklaşım sergilenmeli. ”

‘YALNIZ DEĞILSINIZ’ PROJESİ

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konsey’i ayrıca İngiltere’de yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine eli uzattı. Konsey ‘Yalnız Değilsiniz’ Projesini YTP desteği ile gerçekleştirdi.

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile işbirliği yaparak, koronavirüs krizinde toplumumuzda zor durumda kalanlara yardım eli uzattı.

İngiltere’de aktif bir şekilde çalışmalarına devam eden Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi, (CTCA) YTB’nin katkıları ile İngiltere’de maddi zorluk yaşayan, kendini izole etmiş, yaşlı ve kronik hastalığı bulunan Türkçe konuşan vatandaşlarına gıda ve hijyen ürünü yardımında bulundu.

Konsey Başkanı Ertuğrul Mehmet, Londra Gazete’ye yaptığı açıklamada yaklaşık 300 kişiye temel gıda ve ev malzemelerinden oluşan yardım paketlerinin, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek ulaştırıldığını belirtti.

İngiltere’de Mart ayından açıklanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, Konsey, çeşitli konularda topluma destek programları gerçekleştirerek toplumu büyük destek sağladı.

Başkan Ertuğrul Mehmet, Konsey olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşarak toplum 40 farklı bölgede yaklaşık 300 haneye ulaşarak gıda destek malzemeleri dağıttıklarını ifade etti.

18 KIBRIS TÜRK’ÜN CENAZESİ KKTC’YE UĞURLANDI

İngiltere’de yaşayan 100’den fazla Kıbrıslı Türk’ün yeni tip koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini değinen Konsey Başkanı Mehmet, salgın sırasında İngiltere’de hayatını kaybeden 18 Kıbrıslı Türk, son yolculukları için doğdukları memlekete KKTC’ye gönderildiğini belirtti.

Aileler, yakınlarını doğdukları topraklara defnedebilmek için Kıbrıslı Türk yetkililerden izin almaya çalışırken, cenazeler kimisi iki aydır Shacklewell Lane Türk camisi morgunda bekletiliyordu.

Buradan da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) devreye girmesiyle temin edilen cenaze araçlarıyla Mersin Uluslarası Limanı’na, oradan da Gazimağusa Limanı’na KKTC’ye vardı.

Konsey Başkanı Mehmet, bu süreci yakından takip ettiklerini ve KKTC Bakanlar Kuruluna bu konuyla ilişkin mektup gönderdiklerini söyledi. Merhumların son dileğini gerçekleşmesi yaslı ailelerin için oldukça önemli olduğunu kaydeden Mehmet, “İngiltere’de yaslı aileler bir açıklama bekliyordu, neticede geçte olsa Dışişleri Bakanı bir açıklama yaparak ‘vatandaşlarımızı unutmadık ve en kısa zamanda memleketimize geri getireceğiz’ ifadesini kullandı. Zamanı geçtikten sonra oluyor bazı şeyler, dolayısıyla kırgınlıklar oluyor veya gereksiz eleştiriler oluyor. Herkes için zor bir dönemdi, devlet de bu süreçte çok zor kararlar üretmek zorunda kaldı.”