Lurucina kapısına Londra’dan destek

Kıbrıs’ta Akıncılar’dan (Lurucina) Güney Kıbrıs’a geçiş kapısı açılması için başlatılan kampanyaya destek veren Londra’daki Lurucinalılar, 26 Temmuz Pazar günü bir araya geliyor.

Akıncılar’da oluşturulan sembolik kafesin benzerini Palmers Green’de de yapan Lurucinalılar, bu kafesin bulunduğu yerde toplanıp “Lurucina’ya Özgürlük” talebinde bulunacaklar.

26 Temmuz Pazar günü Kıbrıs’ta “Akıncılar-Lurucina Kapı İnsiyatifi” tarafından organize edilen yürüyüşe destek verecek olan Londra’daki Lurucinalılar, Londra’daki kafesin yanından kampanya ve yürüyüşe canlı yayınla destek verecek.

Kıbrıs’taki “Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi” tarafından yapılan açıklamada, “Çıkmaz sokağa dönüşen Akıncılar’ın yeniden hayat bulması için, Güney Kıbrıs’a resmi geçiş kapısı açılmasının önemine” dikkat çekildi ve 26 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de bu amaçla Akıncılar köy meydanından kapı açılması istenen noktaya yürüyüş gerçekleştirileceği vurgulandı.

İnisiyatifin eş başkanları Belediye Başkanı Hasan Barbaros ile Muhtar Mustafa Eğmez, “Akıncılar (Lurucina)’da doğup büyüyen; yaşamını orada sürdürmeye devam eden; faklı sebeplerle Akıncılar’dan göçmek zorunda kalan; 1958 ve 1963’te Akıncılar’a göç edip yaşamının bir bölümünü orada geçiren; Akıncılar ile gönül bağı olan; oradaki dost ve arkadaşlarının bu haklı talebini destekleyen herkesi” eyleme katılmaya çağırdılar.

Barbaros ile Eğmez, Akıncılar’a yeniden hayat verecek, bölge ekonomisinin canlanmasına katkı koyacak, iki toplum arasındaki iletişimi kolaylaştıracak ve arabalı geçişlerde Metehan Kapısı’nın yükünü azaltacak olan Akıncılar-Limbya kapısının açılmasına destek veren siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin de, Akıncılar halkının yanında olduklarını göstermek için Pazar günü köyde olmalarını istedi.

Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi açıklamasında, “Lurucinalıların haklı talebini ilgili tüm taraflara duyurma hedefindeki yürüyüşün bir şölen havasında gerçekleşeceği” de belirtildi.

AKINCILAR 57 YILDIR MAĞDUR

Kıbrıs’ta 1963 yılından beri büyük mağduriyet yaşayan ve köyleri neredeyse yok olma noktasına gelen Akıncılar (Lurucina) köylüleri, Akıncılar-Limbya arasında Güney Kıbrıs’a açılan bir kapı istemiyle yoğun bir mücadele başlattılar.

Kıbrıs’ın coğrafik olarak tam ortasında bulunmasına rağmen, yıllardır yeşil hat nedeniyle köşeye sıkışıp kalmış Akıncılar, 1974 yılından sonra sürekli göç vermiş, o yıllarda 3 binin üzerinde bir nüfusa sahip olan köy, bugün köyde kalan 300 civarında insanıyla ayakta durmaya, yok olup gitmeye karşı direnmeye çalışıyor.

Köşede sıkışıp kalmanın verdiği dezavantajla ekonomik ve sosyal olarak sürekli kayıplar veren Akıncılar, 2013 yılında Güney ile Kuzey Kıbrıs arasındaki kapıların açılmasından sonra da yaşanan ekonomik ilişkilerden nasibini alamadı. Her tarafı yeşil hat olan Akıncılar’dan Rum tarafına gitmek için Lefkoşa-Mağusa yoluna çıkmak, oradan da Beyarmudu veya Metehan kapısını kullanmak zorunda olan bir Akıncılarlı’nın Rum tarafına geçmesi en az birbuçuk saatini alıyor. Bu da Rum tarafında iş yapmak isteyen bir köylü için ekonomik olmuyor.

Sağlık, eğitim ve ihtiyaçlar açısından da büyük sıkıntılar yaşanan Akıncılar’da, bir kapının açılması halinde birçok hizmete çok daha kolay ulaşma olanağı doğacak. Örneğin doktoru görmek isteyen acil bir hasta, bir saatte Lefkoşa’ya gitmek yerine, komşu Rum köylerindeki sağlık hizmetlerine 10 dakikada ulaşabilecek.

30 KİŞİLİK KOMİTE OLUŞTURULDU

Akıncılar’da yaşayan gençlerin öncülüğünde başlayan ve kısa zamanda gerek Kıbrıs’ın dört bir tarafında, gerekse yurt dışında yaşayan tüm Lurucinalıların gündemine yerleşen “Kapı insiyatifi”, 12 Temmuz günü Akıncılar’da yaptığı kitle toplantısında gelişmeleri değerlendirmiş ve Kıbrıs’ta yaşayan Lurucinalılardan oluşan 30 kişilik bir komiteyi kampanyayı yürütmek için görevlendirmişti.

Eş başkanlıklarını Belediye Başkanı Hasan Barbaros ile Muhtar Mustafa Eğmez’in yaptığı ve Akıncılar-Lurucina Kapı İnsiyatifi olarak adlandırılan hareketin tek hedefi Akıncılar-Limbya kapısının açılmasına odaklanmak. Akıncılar’da oluşturulan ekibin ardından, özellikle İngiltere’de yaşayan Lurucinalılar da harekete geçerek, insiyatifin karar ve hedefleri doğrultusunda çalışmalar başlattı.

KOMŞU KÖYLERDEKİ RUMLAR DA HAREKETE GEÇTİ

Kampanyanın başlamasının ve gün geçtikçe hız kazanmasının adından, Akıncılar’a komşu Rum köylerden de sesler yükselmeye başladı. Limbya kapısının açılmasına olumlu bakan Limbyalı Rumlar’ın yanısıra Kiracıköylü Rumlar da, yaklaşık olarak 10 yıl önce gündeme getirdikleri Piroyi üzerinden Lefkoşa-Larnaka yolunun açılması konusunu Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’nin gündemine taşıdılar. Cumhuriyet Meclisi de bu yolun açılması talebini Kıbrıslı Türk yetkililere iletme kararı aldı.