Birleşik Krallık’ta koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden toplam kişi sayısı 33 bin 998

\r\n\r\nKoronavir\u00fcs Birle\u015fik Krall\u0131k\u2019ta can almaya devam ediyor. Yap\u0131lan t\u00fcm uyar\u0131lara ve al\u0131nan t\u00fcm \u00f6nemlere ra\u011fmen yay\u0131lmaya devam eden \u00f6l\u00fcmc\u00fcl vir\u00fcs 384 ki\u015finin daha ya\u015fam\u0131na son verdi.\r\n\r\n\u0130ngiltere Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, 14 May\u0131s saat 17.00 itibar\u0131yla salg\u0131n sebebiyle \u00fclkede hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin toplam say\u0131s\u0131 33 bin 998 ki\u015fiye ula\u015ft\u0131.\r\n\r\nBakanl\u0131\u011f\u0131n internetten yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada son 24 saatte 69 bin 590 ki\u015fiye, 133 bin 784 adet test yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131, test yap\u0131lan ki\u015filerden 3 bin 560'\u0131nda vir\u00fcse rastland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\nAyr\u0131ca 15 May\u0131s saat 09.00 itibar\u0131yla Birle\u015fik Krall\u0131k genelinde toplam 1 milyon 663 bin 492 ki\u015fiye, toplamda 2 milyon 353 bin 78 adet test yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131, test yap\u0131lan ki\u015filerden 236 bin 711\u2019inde vir\u00fcse rastland\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.