Birleşik Krallık’ta koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden toplam kişi sayısı 33 bin 998

4 hours önce
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Koronavirüs Birleşik Krallık’ta can almaya devam ediyor. Yapılan tüm uyarılara ve alınan tüm önemlere rağmen yayılmaya devam eden ölümcül virüs 384 kişinin daha yaşamına son verdi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Mayıs saat 17.00 itibarıyla salgın sebebiyle ülkede hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 33 bin 998 kişiye ulaştı.

Bakanlığın internetten yaptığı açıklamada son 24 saatte 69 bin 590 kişiye, 133 bin 784 adet test yapıldığı, test yapılan kişilerden 3 bin 560’ında virüse rastlandığı belirtildi.

Ayrıca 15 Mayıs saat 09.00 itibarıyla Birleşik Krallık genelinde toplam 1 milyon 663 bin 492 kişiye, toplamda 2 milyon 353 bin 78 adet test yapıldığı, test yapılan kişilerden 236 bin 711’inde virüse rastlandığı açıklandı.

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