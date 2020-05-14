Londra Başkonsolosluğu gelecek hafta randevulu hizmete yeniden başlayacak

Koronavirüs salgını sebebiyle randevulu hizmet vermeye ara veren Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğu gelecek hafta pazartesi gününden itibaren yeni düzenlemeler çerçevesinde randevulu hizmet vermeye devam edecek.

Kosolosluğun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, süreç boyunca vatandaşlara telefon, e-posta ve internet üzerinden hizmet verdikleri belirtilerek, 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde randevulu hizmet verileceği duyuruldu.

Başkonsolosluk tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Değerli vatandaşlarımız,

COVID-19 salgını bağlantılı gelişmeler nedeniyle 24 Mart 2020 tarihinde randevulu işlem kabulünü durdurmak zorunda kalmıştık.

O tarihten bu yana vatandaşlarımızın tüm sorularına 24 saat esasına göre telefon, e-posta ve internet üstünden faaliyet gösteren diğer yöntemlerle cevap vermeye, sorunlarına çözüm bulmaya çalıştık.

Vatandaşlarımızın bu süreçte gösterdikleri dayanışma için teşekkür ederiz.

18 Mayıs 2020 Pazartesi gününden itibaren, Başkonsolosluğumuz yeni mesai düzeni çerçevesinde başvuru kabulüne başlayacaktır.

Gerek vatandaşlarımızın, gerek personelimizin sağlığının korunabilmesi için:

İçeriye sadece işlem yaptıracak kişiyi alıp, beraberinde gelenler kişileri dışarıda bekletmek,

Randevu saatinden önce gelen vatandaşlarımızı önceden içeri almamak,

İçerideki işlemlerin uzaması nedeniyle randevuların sarkması durumunda, müracaat sahibini, randevu saati gelmiş olsa dahi, dışarıda bekletmeye devam etmek,

Müracaat sahiplerinin girişe konulacak el dezenfektanının kullanmalarını istemek,

Müracaat sahiplerine maske temini imkânı bulunmadığından, maskesi olan vatandaşlarımızın Başkonsolosluğumuza kendi maskeleri ile girmelerini rica etmek,

Dışarıda bekleyen vatandaşlarımızın birbirlerine en fazla iki metre yaklaşmaları hususunda dikkatli olmalarını istemek,

Durumundayız. Bu konudaki anlayışınız için teşekkür ediyoruz.

Randevuların www.londra.bk.mfa.gov.tr ve www.konsolosluk.gov.tr adreslerinden alınması mümkündür.

Saygıyla duyurulur.”