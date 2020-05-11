Dr. Teoman Sırrı: Hava ısındıkça virüs ortadan kalkacak

Virüsün yeni yayıldığı dönemde verdiği bir demeçte “bence Covid-19 vakaları Ağustos ayında azalacak” dediğini anımsatan Dr. Sırrı, “Bakın, havanın ısınmasıyla birçok ülkede düşüş yaşandığını gözlemleyebilirsiniz… Ağustos ayına kadar azalacak, bir düzelme yaşanacak diye düşünüyorum” dedi.

Toplumumuzun yakından tanıdığı Kıbrıslı Türk Doktor Teoman Sırrı, Kıbrıs Postası TV’de; Covid-19 salgınıyla mücadele konusunda Birleşik Krallık’ın aldığı tedbirleri ve oradaki Kıbrıslı Türklerin son durumunu paylaştı, bilimsel açıdan “bundan sonra ne olacak” sorusunun yanıtını verdi…

Birleşik Krallığın prestijli okullarından Empire College London mezunu Doktor Sırrı, “İngiltere’deki sağlık sisteminin virüsle mücadele sınıfta kaldığı” şeklindeki söylemlere “her duyduğunuza inanmayın… Aceleci davranmadılar, yavaş ve güzel tedbirler aldılar” yanıtını verdi.

“100 KIBRISLI TÜRK HAYATINI KAYBETTİ”

Galler ve İskoçya da dahil Birleşik Krallık genelinde bugün 626 kişinin Covid-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam hayatını kaybeden kişi sayısının ise 31 bin 241’e yükseldiğini belirten Dr. Sırrı, bu süreçte İngiltere’de yaşam süren 100 Kıbrıslı Türkün de hayatını kaybettiğini ifade etti.

“İNGİLTERE’DEKİ ÖLÜMLERDE YÜZDE 18 ORANINDA DÜŞÜŞ VAR”

İngiltere’de, son 1 hafta ölüm ve hasta sayısında düşüş yaşandığını belirten Dr. Sırrı, “bugün aldığımız habere göre yüzde 18 oranında düşüş var” dedi.

“İNGİLİZ, ÖLÜM SAYISI KONUSUNDA DÜRÜST DAVRANDI…”

Pek çok ülkenin “ölüm sayıları” konusunda yalan söylediğini savunan Dr. Sırrı, “Bazı ülkeler ölüm teşhislerinde ‘akciğer yetmezliği’ ifadesini kullanıyorlar. Koronavirüs nedeniyle ölenler zaten akciğer yetmezliğinden ölüyor. İngiliz bu konuda dürüst oldu ve hepsini kayırlara geçirdi” ifadelerini kullandı.

“24 MİLYON NÜFUSLU TAYVAN’DA SADECE 6 KİŞİ VİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ, ÇÜNKÜ CİDDİYE ALDILAR”

Koronavirüs ile mücadelede en önemli şeyin “ciddiye almak” olduğunu vurgulayan Dr. Sırrı, Tayvan’da 24 milyon insanın yaşadığını ve virüsün patlak verdiği Çin’in Wuhan şehrine oldukça yakın olduğunu belirterek, ülkede sadece 429 kişiye virüs bulaştığını ve sadece 6 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade ederek şöyle devam etti:

“Tayvan’da ne yaptılar? Ülke içinde hiçbir yasak uygulamadılar. Onlar, virüsü ilk ciddiye alanlardan. Hemen maske zorunluluğu getirdiler ve uçuşları durdurdular. Ekonomi işlemeye devam etti…”

Maskenin faydasının Tayvan’da tescillendiğini belirten Dr. Sırrı, “Maske, sende bir şey varsa başkasını korur. Virüsle mücadelede en önemli şeylerden biri de bu” diyerek “Biz grip olduğumuzda ne yaparız? Yanıma gelme gribim deriz” şeklinde konuştu.

“İNGİLTERE’DE EN FAZLA İŞÇİ SINIFI HAYATINI KAYBEDİYOR”

Covid-19’un henüz tedavisinin bulunmadığını anımsatan Dr. Sırrı, Londra’daki en çok ölümün, yabacılarda yaşandığına dikkat çekerek, durumun sosyo-ekonomik açıdan değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor:

“En fazla yabancılar, işçi sınıfı ölüyor. Çünkü çok uzun saatler çalışıyorlar. Kıbrıslı Türkler de bu kategoride. İngilizlerin çalışmadığı yerlerde bizimkiler çalışıyor. Bu nedenle sebeplerden biri sosyo-ekonomik. Bir diğer önemli faktör de, İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler bu virüsü çok da ciddiye almamıştı.”

“AŞI, TEDAVİ DEĞİLDİR; KORUMA SİSTEMİDİR”

İngiltere’nin 10 Ocak’ta aşı denemelerine başladığını belirten Sırrı, aşıların önce laboratuarda, sonra hayvanda ve en son da insanda denendiğine dikkat çekerek, 23 Nisan itibariyle 510 insanda aşının denendiğini kaydetti.

Sırrı, “aşı tedavi değildir, koruma sistemidir” diyerek, “herkes aşı olacak diye seviniyor ama aşı bir tedavi değil” dedi.

Kendisinin de mezun olduğu Empire College London’dan bir profesörün aşılarla ilgili “Eylül sonuna kadar çalışmaları tamamlayacağız” dediğini belirten Sırrı, “Buna az da olsa güveniyorum. Çünkü SARS ve MERS için gereken iki aşıyı da Empire College London’dan profesörler bulmuştu” ifadelerini kullandı.

KKTC’DEKİ DURUM: VERİLER DOĞRUYSA GÜZEL GİDİYORUZ

KKTC’nin Covid-19’la mücadelesini nasıl yorumladığının sorulması üzerine Sırrı, “Orada yaşamadığım için tam bilmiyorum ama veriler doğruysa, çok güzel gidiyoruz. Ama bazı ülkeler doğru verileri aktarmıyor” dedi.

Kıbrıs’ın güneşli bir ada olduğunu, diğer ülkelere göre kalabalık olmadığını belirten Dr. Sırrı, “Benim önerim herkes virüs varmış gibi davransın. İkinci dalgada ne olacak göreceğiz” şeklinde konuştu.

“GÖZLEMLEYİN; HAVANIN ISINMASIYLA VAKA SAYILARI AZALDI”

Covid-19’un yeni bir virüs olduğunu fakat 7 hafta önce, virüs yeni yayıldığında bir röportaj verdiğini ve o süreçte “bence Ağustos ayında azalacak” dediğini söyleyen Sırrı, şöyle devam etti:

“Bakın, havanın ısınmasıyla birçok ülkede düşüş yaşandığını gözlemleyebilirsiniz. Çin bitirdi, Tayvan bitirdi. Sıcaklarla azalması gerekir. Virüs mutasyona uğramazsa, ikinci dalga bu kadar sert geçmeyecektir. Bence bu da mevsimlik bir grip… Biri gidecek, biri gelecek. Ağustos ayına kadar bir düzelme yaşanacak diye düşünüyorum. İnsanlarımız korkmasın ama korunsun.”

İNGİLTERE’DE HAYATINI KAYBEDEN KIBRISLI TÜRKLERİN NAAŞLARI

İngiltere’de yaşam süren fakat Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin naaşlarının KKTC’ye gönderilmesinin talep edilmesinin, virüsün yayılması açısından bir sorun teşkil edip etmediğine ilişkin soru üzerine konuşan Dr. Sırrı, şöyle devam etti:

“Şeyh Nazım ne derdi? Biri ölünce hemen gömeceksin. Burada virüs nedeniyle ölen kişiler özel ilaçla ilaçlanıyor ve zip ile kapatılarak morga kaldırılıyor. Bu zipi açmazsan bulaşmaz ama açarsan bulaşır. Bu virüsün canlı hücrelere ihtiyacı vardır. İnsan bedeni çürüyene kadar orada kalır. Tabutla gömüldükten sonra açarsan bulaşır. Sağlık Bakanlığı bu konuya sahip çıkmalı. Dine ters düşebilir ama tabutla gömülmeliler.”