Dr. Teoman Sırrı: Hava ısındıkça virüs ortadan kalkacak

\r\n\r\nVir\u00fcs\u00fcn yeni yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nemde verdi\u011fi bir deme\u00e7te \u201cbence Covid-19 vakalar\u0131 A\u011fustos ay\u0131nda azalacak\u201d dedi\u011fini an\u0131msatan Dr. S\u0131rr\u0131, \u201cBak\u0131n, havan\u0131n \u0131s\u0131nmas\u0131yla bir\u00e7ok \u00fclkede d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6zlemleyebilirsiniz\u2026 A\u011fustos ay\u0131na kadar azalacak, bir d\u00fczelme ya\u015fanacak diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum\u201d dedi.\r\n\r\nToplumumuzun yak\u0131ndan tan\u0131d\u0131\u011f\u0131 K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrk Doktor Teoman S\u0131rr\u0131, K\u0131br\u0131s Postas\u0131 TV\u2019de; Covid-19 salg\u0131n\u0131yla m\u00fccadele konusunda Birle\u015fik Krall\u0131k\u2019\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 tedbirleri ve oradaki K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrklerin son durumunu payla\u015ft\u0131, bilimsel a\u00e7\u0131dan \u201cbundan sonra ne olacak\u201d sorusunun yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi\u2026\r\n\r\nBirle\u015fik Krall\u0131\u011f\u0131n prestijli okullar\u0131ndan Empire College London mezunu Doktor S\u0131rr\u0131, \u201c\u0130ngiltere\u2019deki sa\u011fl\u0131k sisteminin vir\u00fcsle m\u00fccadele s\u0131n\u0131fta kald\u0131\u011f\u0131\u201d \u015feklindeki s\u00f6ylemlere \u201cher duydu\u011funuza inanmay\u0131n\u2026 \u00a0Aceleci davranmad\u0131lar, yava\u015f ve g\u00fczel tedbirler ald\u0131lar\u201d yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi.\r\n"100 KIBRISLI T\u00dcRK HAYATINI KAYBETT\u0130"\r\nGaller ve \u0130sko\u00e7ya da dahil Birle\u015fik Krall\u0131k genelinde bug\u00fcn 626 ki\u015finin Covid-19 vir\u00fcs\u00fc nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini, toplam hayat\u0131n\u0131 kaybeden ki\u015fi say\u0131s\u0131n\u0131n ise 31 bin 241\u2019e y\u00fckseldi\u011fini belirten Dr. S\u0131rr\u0131, bu s\u00fcre\u00e7te \u0130ngiltere\u2019de ya\u015fam s\u00fcren 100 K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrk\u00fcn de hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini ifade etti.\r\n\u201c\u0130NG\u0130LTERE\u2019DEK\u0130 \u00d6L\u00dcMLERDE Y\u00dcZDE 18 ORANINDA D\u00dc\u015e\u00dc\u015e VAR\u201d\r\n\u0130ngiltere\u2019de, son 1 hafta \u00f6l\u00fcm ve hasta say\u0131s\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Dr. S\u0131rr\u0131, \u201cbug\u00fcn ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z habere g\u00f6re y\u00fczde 18 oran\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fc\u015f var\u201d dedi.\r\n\u201c\u0130NG\u0130L\u0130Z, \u00d6L\u00dcM SAYISI KONUSUNDA D\u00dcR\u00dcST DAVRANDI\u2026\u201d\r\nPek \u00e7ok \u00fclkenin \u201c\u00f6l\u00fcm say\u0131lar\u0131\u201d konusunda yalan s\u00f6yledi\u011fini savunan Dr. S\u0131rr\u0131, \u201cBaz\u0131 \u00fclkeler \u00f6l\u00fcm te\u015fhislerinde \u2018akci\u011fer yetmezli\u011fi\u2019 ifadesini kullan\u0131yorlar.\u00a0Koronavir\u00fcs\u00a0nedeniyle \u00f6lenler zaten akci\u011fer yetmezli\u011finden \u00f6l\u00fcyor. \u0130ngiliz bu konuda d\u00fcr\u00fcst oldu ve hepsini kay\u0131rlara ge\u00e7irdi\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\u201c24 M\u0130LYON N\u00dcFUSLU TAYVAN\u2019DA SADECE 6 K\u0130\u015e\u0130 V\u0130R\u00dcS NEDEN\u0130YLE HAYATINI KAYBETT\u0130, \u00c7\u00dcNK\u00dc C\u0130DD\u0130YE ALDILAR\u201d\r\nKoronavir\u00fcs\u00a0ile m\u00fccadelede en \u00f6nemli \u015feyin \u201cciddiye almak\u201d oldu\u011funu vurgulayan Dr. S\u0131rr\u0131, Tayvan\u2019da 24 milyon insan\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve vir\u00fcs\u00fcn patlak verdi\u011fi \u00c7in\u2019in Wuhan \u015fehrine olduk\u00e7a yak\u0131n oldu\u011funu belirterek, \u00fclkede sadece 429 ki\u015fiye vir\u00fcs bula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve sadece 6 ki\u015finin vir\u00fcs nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini ifade ederek \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\r\n\u201cTayvan\u2019da ne yapt\u0131lar? \u00dclke i\u00e7inde hi\u00e7bir yasak uygulamad\u0131lar. Onlar, vir\u00fcs\u00fc ilk ciddiye alanlardan. Hemen maske zorunlulu\u011fu getirdiler ve u\u00e7u\u015flar\u0131 durdurdular. Ekonomi i\u015flemeye devam etti\u2026\u201d\r\n\r\nMaskenin faydas\u0131n\u0131n Tayvan\u2019da tescillendi\u011fini belirten Dr. S\u0131rr\u0131, \u201cMaske, sende bir \u015fey varsa ba\u015fkas\u0131n\u0131 korur. Vir\u00fcsle m\u00fccadelede en \u00f6nemli \u015feylerden biri de bu\u201d diyerek \u201cBiz grip oldu\u011fumuzda ne yapar\u0131z? Yan\u0131ma gelme gribim deriz\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\u201c\u0130NG\u0130LTERE\u2019DE EN FAZLA \u0130\u015e\u00c7\u0130 SINIFI HAYATINI KAYBED\u0130YOR\u201d\r\nCovid-19\u2019un hen\u00fcz tedavisinin bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 an\u0131msatan Dr. S\u0131rr\u0131, Londra\u2019daki en \u00e7ok \u00f6l\u00fcm\u00fcn, yabac\u0131larda ya\u015fand\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekerek, durumun sosyo-ekonomik a\u00e7\u0131dan de\u011ferlendirilmesi gerekti\u011fine dikkat \u00e7ekiyor:\r\n\r\n\u201cEn fazla yabanc\u0131lar, i\u015f\u00e7i s\u0131n\u0131f\u0131 \u00f6l\u00fcyor. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u00e7ok uzun saatler \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar. K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrkler de bu kategoride. \u0130ngilizlerin \u00e7al\u0131\u015fmad\u0131\u011f\u0131 yerlerde bizimkiler \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Bu nedenle sebeplerden biri sosyo-ekonomik. Bir di\u011fer \u00f6nemli fakt\u00f6r de, \u0130ngiltere\u2019deki K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrkler bu vir\u00fcs\u00fc \u00e7ok da ciddiye almam\u0131\u015ft\u0131.\u201d\r\n\u201cA\u015eI, TEDAV\u0130 DE\u011e\u0130LD\u0130R; KORUMA S\u0130STEM\u0130D\u0130R\u201d\r\n\u0130ngiltere\u2019nin 10 Ocak\u2019ta a\u015f\u0131 denemelerine ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten S\u0131rr\u0131, \u00a0a\u015f\u0131lar\u0131n \u00f6nce laboratuarda, sonra hayvanda ve en son da insanda denendi\u011fine dikkat \u00e7ekerek, 23 Nisan itibariyle 510 insanda a\u015f\u0131n\u0131n denendi\u011fini kaydetti.\r\n\r\nS\u0131rr\u0131, \u201ca\u015f\u0131 tedavi de\u011fildir, koruma sistemidir\u201d diyerek, \u201cherkes a\u015f\u0131 olacak diye seviniyor ama a\u015f\u0131 bir tedavi de\u011fil\u201d dedi.\r\n\r\nKendisinin de mezun oldu\u011fu Empire College London\u2019dan bir profes\u00f6r\u00fcn a\u015f\u0131larla ilgili \u201cEyl\u00fcl sonuna kadar \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 tamamlayaca\u011f\u0131z\u201d dedi\u011fini belirten S\u0131rr\u0131, \u201cBuna az da olsa g\u00fcveniyorum. \u00c7\u00fcnk\u00fc SARS ve MERS i\u00e7in gereken iki a\u015f\u0131y\u0131 da Empire College London\u2019dan profes\u00f6rler bulmu\u015ftu\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\nKKTC\u2019DEK\u0130 DURUM: VER\u0130LER DO\u011eRUYSA G\u00dcZEL G\u0130D\u0130YORUZ\r\nKKTC\u2019nin Covid-19\u2019la m\u00fccadelesini nas\u0131l yorumlad\u0131\u011f\u0131n\u0131n sorulmas\u0131 \u00fczerine S\u0131rr\u0131, \u201cOrada ya\u015famad\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in tam bilmiyorum ama veriler do\u011fruysa, \u00e7ok g\u00fczel gidiyoruz. Ama baz\u0131 \u00fclkeler do\u011fru verileri aktarm\u0131yor\u201d dedi.\r\n\r\nK\u0131br\u0131s\u2019\u0131n g\u00fcne\u015fli bir ada oldu\u011funu, di\u011fer \u00fclkelere g\u00f6re kalabal\u0131k olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Dr. S\u0131rr\u0131, \u201cBenim \u00f6nerim herkes vir\u00fcs varm\u0131\u015f gibi davrans\u0131n. \u0130kinci dalgada ne olacak g\u00f6rece\u011fiz\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\u201cG\u00d6ZLEMLEY\u0130N; HAVANIN ISINMASIYLA VAKA SAYILARI AZALDI\u201d\r\nCovid-19\u2019un yeni bir vir\u00fcs oldu\u011funu fakat 7 hafta \u00f6nce, vir\u00fcs yeni yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda bir r\u00f6portaj verdi\u011fini ve o s\u00fcre\u00e7te \u201cbence A\u011fustos ay\u0131nda azalacak\u201d dedi\u011fini s\u00f6yleyen S\u0131rr\u0131, \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\r\n\u201cBak\u0131n, havan\u0131n \u0131s\u0131nmas\u0131yla bir\u00e7ok \u00fclkede d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6zlemleyebilirsiniz. \u00c7in bitirdi, Tayvan bitirdi. S\u0131caklarla azalmas\u0131 gerekir. Vir\u00fcs mutasyona u\u011framazsa, ikinci dalga bu kadar sert ge\u00e7meyecektir. Bence bu da mevsimlik bir grip\u2026 Biri gidecek, biri gelecek. A\u011fustos ay\u0131na kadar bir d\u00fczelme ya\u015fanacak diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. \u0130nsanlar\u0131m\u0131z korkmas\u0131n ama korunsun.\u201d\r\n\u0130NG\u0130LTERE\u2019DE HAYATINI KAYBEDEN KIBRISLI T\u00dcRKLER\u0130N NAA\u015eLARI\r\n\u0130ngiltere\u2019de ya\u015fam s\u00fcren fakat\u00a0Koronavir\u00fcs\u00a0nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybeden K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrklerin naa\u015flar\u0131n\u0131n KKTC\u2019ye g\u00f6nderilmesinin talep edilmesinin, vir\u00fcs\u00fcn yay\u0131lmas\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan bir sorun te\u015fkil edip etmedi\u011fine ili\u015fkin soru \u00fczerine konu\u015fan Dr. S\u0131rr\u0131, \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n\r\n\u201c\u015eeyh Naz\u0131m ne derdi? Biri \u00f6l\u00fcnce hemen g\u00f6meceksin. Burada vir\u00fcs nedeniyle \u00f6len ki\u015filer \u00f6zel ila\u00e7la ila\u00e7lan\u0131yor ve zip ile kapat\u0131larak morga kald\u0131r\u0131l\u0131yor. Bu zipi a\u00e7mazsan bula\u015fmaz ama a\u00e7arsan bula\u015f\u0131r. Bu vir\u00fcs\u00fcn canl\u0131 h\u00fccrelere ihtiyac\u0131 vard\u0131r. \u0130nsan bedeni \u00e7\u00fcr\u00fcyene kadar orada kal\u0131r. Tabutla g\u00f6m\u00fcld\u00fckten sonra a\u00e7arsan bula\u015f\u0131r. Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 bu konuya sahip \u00e7\u0131kmal\u0131. Dine ters d\u00fc\u015febilir ama tabutla g\u00f6m\u00fclmeliler.\u201d