Londra’da yaşyan bir toplum üyemiz daha hayatını kaybetti

\r\n\r\nLondra\u2019da ya\u015fayan\u00a0Aziz Ok\u00a0uzun s\u00fcredir muzdarip oldu\u011fu hastal\u0131ktan kurtulamayarak\u00a0hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\nMerhumun ye\u011feni\u00a0B\u00fclent Ok\u2019un verdi\u011fi bilgiye g\u00f6re, aslen\u00a0Kayseri\u2019nin\u00a0Sar\u0131z\u00a0il\u00e7esine ba\u011fl\u0131\u00a0Tavla\u00a0k\u00f6y\u00fcnden olan ve uzun zamand\u0131r hayat\u0131n\u0131 \u0130ngiltere\u2019de s\u00fcrd\u00fcren\u00a067 ya\u015f\u0131ndaki\u00a0Aziz Ok, bir aya yak\u0131n s\u00fcredir\u00a0hastanede yat\u0131yordu.\r\n\r\nAziz Ok, karaci\u011ferindeki t\u00fcm\u00f6r ameliyat\u0131 i\u00e7in yatt\u0131\u011f\u0131, Stepney Green b\u00f6lgesindeki,\u00a0\u2018BMI The London Independent Hospital\u2019da\u00a0bug\u00fcn\u00a0vefat\u00a0etti.\r\n\r\nLondra Gazete olarak merhuma Allah\u2019tan rahmet, ac\u0131l\u0131 ailesi ve sevenlerine ba\u015f sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.