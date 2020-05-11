Londra’da yaşyan bir toplum üyemiz daha hayatını kaybetti

18 hours önce
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Londra’da yaşayan Aziz Ok uzun süredir muzdarip olduğu hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Merhumun yeğeni Bülent Ok’un verdiği bilgiye göre, aslen Kayseri’nin Sarız ilçesine bağlı Tavla köyünden olan ve uzun zamandır hayatını İngiltere’de sürdüren 67 yaşındaki Aziz Ok, bir aya yakın süredir hastanede yatıyordu.

Aziz Ok, karaciğerindeki tümör ameliyatı için yattığı, Stepney Green bölgesindeki, ‘BMI The London Independent Hospital’da bugün vefat etti.

Londra Gazete olarak merhuma Allah’tan rahmet, acılı ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

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