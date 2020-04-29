Koronadan vefat eden toplum üyemizin ailesi NHS’ten şikayetçi oldu

KORONAVİRÜS sebebiyle hayatın kaybeden Ali Özel’in kızı, NHS 111 servisinin umursamazlığı nedeniyle şikayetçi oldu.

Southend bölgesinde yaşayan Ali Özel’in ailesi, babaları nefes alma sorunu yaşadığı için NHS acil hattı 111’i aradı fakat geç kalınması sebebiyle Özel’in evde hayatını kaybettiğini söyledi.

Merhumun kızı Sevtap Ahmet, acil servisin ambulans göndermeme kararının babası Ali Özel’in “yaşama şansını ortadan kaldırdığını” söyledi.

Konu hakkında açıklama yapan bir NHS 111 sözcüsü tüm şikayetlerin soruşturulacağını söyledi.

66 yaşındaki Ali Özel, diyabet ve yüksek tansiyon hastasıydı ve 7 Nisan’dan itibaren öksürük şikayeti ile yaşıyordu.

Oğul Ahmet Özel de Korona semptomlarını gösterdiği için kendisini odasında izole etmişti.

Aile BBC’ye yaptığı açıklamada doktor tarafından yüksek tansiyon hastası olan Ali Özel’e kullandığı tansiyon ilaçları sebebiyle öksürdüğü söylendiğini ve tansiyon ilacının değiştirildiği ve antibiyotik ilaç verildiğini söyledi.

Yeni reçetedeki ilaçları kullanmayı başlayan Ali Özel’in öksürük şikayetinin daha şiddetlendiğini belirten aile, tekrar acil servisi aradıklarını, merhumun yeni semptomlar gösterdiğini söylediklerini fakat doktorun, antibiyotik ilacın etkisini göstermesi için beklemeleri yönünde yanıt aldıklarını ve o günün akşamında Ali Özel’in yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Yapılan otopsi sonucunda merhumun virüs nedeniyle kalp krizi geçirdiği ve ölüm nedeni olarak Covid-19 adlı ölüm belgesi verildiğini açıklayan eşi Rahime Özel, “Tıp uzmanlarına güvendik ve bizi hayal kırıklığına uğrattılar. Onu kurtarmamız için bir şans bile teklif edilmedi. Sebebi olmadan hayatını kaybettiğini düşünüyoruz. Neredeyse hareket edemiyor veya konuşabiliyordu. Peki neden ambulans gönderilmedi?” dedi.