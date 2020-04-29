Koronadan vefat eden toplum üyemizin ailesi NHS’ten şikayetçi oldu

13 mins önce
0 37 Bir dakikadan az
Ahmet Özel, Ali Özel (Merhum), Rasime Özel

KORONAVİRÜS sebebiyle hayatın kaybeden Ali Özel’in kızı, NHS 111 servisinin umursamazlığı nedeniyle şikayetçi oldu.

Southend bölgesinde yaşayan Ali Özel’in ailesi, babaları nefes alma sorunu yaşadığı için NHS acil hattı 111’i aradı fakat geç kalınması sebebiyle Özel’in evde hayatını kaybettiğini söyledi.

Merhumun kızı Sevtap Ahmet, acil servisin ambulans göndermeme kararının babası Ali Özel’in “yaşama şansını ortadan kaldırdığını” söyledi.

Konu hakkında açıklama yapan bir NHS 111 sözcüsü tüm şikayetlerin soruşturulacağını söyledi.

66 yaşındaki Ali Özel, diyabet ve yüksek tansiyon hastasıydı ve 7 Nisan’dan itibaren öksürük şikayeti ile yaşıyordu.

Oğul Ahmet Özel de Korona semptomlarını gösterdiği için kendisini odasında izole etmişti.

Ali Özel ve torunları

Aile BBC’ye yaptığı açıklamada doktor tarafından yüksek tansiyon hastası olan Ali Özel’e kullandığı tansiyon ilaçları sebebiyle öksürdüğü söylendiğini ve tansiyon ilacının değiştirildiği ve antibiyotik ilaç verildiğini söyledi.

Yeni reçetedeki ilaçları kullanmayı başlayan Ali Özel’in öksürük şikayetinin daha şiddetlendiğini belirten aile, tekrar acil servisi aradıklarını, merhumun yeni semptomlar gösterdiğini söylediklerini fakat doktorun, antibiyotik ilacın etkisini göstermesi için beklemeleri yönünde yanıt aldıklarını ve o günün akşamında Ali Özel’in yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Yapılan otopsi sonucunda merhumun virüs nedeniyle kalp krizi geçirdiği ve ölüm nedeni olarak Covid-19 adlı ölüm belgesi verildiğini açıklayan eşi Rahime Özel, “Tıp uzmanlarına güvendik ve bizi hayal kırıklığına uğrattılar. Onu kurtarmamız için bir şans bile teklif edilmedi. Sebebi olmadan hayatını kaybettiğini düşünüyoruz. Neredeyse hareket edemiyor veya konuşabiliyordu. Peki neden ambulans gönderilmedi?” dedi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 hours önce
388

Korona hastası Hintli Uber şoförü evinden atıldı, aç kaldı, hastanede yalnız hayatını kaybetti

22 hours önce
538

Health Secretary ‘worried’ over new disease in children linked to COVID-19

1 day önce
567

Sağlık çalışanlarına destek için havada NHS yazan pilota soruşturma

1 day önce
598

Oxford’da geliştirilen aşının maymunları iyileştirdiği öne sürüldü

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.