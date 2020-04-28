İngiliz yüksek mahkemesinden Ankara Anlaşmalılara kötü haber

5 hours önce
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İngiltere’de Yargıtay, Ankara Anlaşması’yla ilgili değişikliklerin geriye dönük uygulanmasına karşı açılan davanın temyiz aşamasında ret kararı verdi.

Yargıtay, duruşması 26 Mart’ta yapılan temyiz davasında bugün kararını açıklayarak Ankara Anlaşması’yla ilgili değişikliklerin geriye dönük uygulanmasına yapılan itirazı reddetti.

Ankara Anlaşması’ndan yararlanarak İngiltere’ye gelen Türkler tarafından oluşturulan “Türk İş İnsanları Birliği” İçişleri Bakanlığının anlaşma koşullarında yaptığı değişiklikleri yargıya taşımıştı.

“Türk İş İnsanları Birliği”nden yapılan yazılı açıklamada, davanın Anayasa Mahkemesine taşınmasını değerlendirdikleri bildirildi.

ANKARA ANLAŞMASI

Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türkler, 16 Mart 2018’e kadar 4 yılı tamamladıktan sonra ücretsiz olarak süresiz oturum başvurusu yapabiliyordu.

Bu tarihte yürürlüğe giren yeni kurallarla süresiz oturum için süre 5 yıla çıkarılırken 2 bin 389 sterlin de başvuru ücreti getirilmişti.

Yeni düzenlemeler, Ankara Anlaşması ile İngiltere’ye gelmiş yaklaşık 12 bin 500 Türk ile aile üyelerine de geriye dönük uygulanmaya başlamıştı.

“Türk İş İnsanları Birliği”, İngiliz hükümetinin yaptığı değişikliklerin geriye doğru uygulanmasını yargıya taşımış ancak Yüksek Mahkeme 2019 Mart’ta aldığı kararla davayı reddetmişti.

Birlik, bunun üzerine kararı temyiz ederek Yargıtaya taşımıştı.

Türkiye, 1959’da o zamanki adıyla “Avrupa Ekonomik Topluluğuna” başvurmuş, 1963’te de Türk vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmesi için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı.

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