Hastane önlüğü krizine Türk işadamından büyük destek

Birleşik Krallık’ta koronavirüsü salgınında ortaya çıkan hastane önlüğü krizine Türkiye’den sonra İngiltere’de faaliyet gösteren Türk firmalarından da destek geldi. Londra’da tekstil üretimi yapan, Kıbrıs asıllı işadamı Levent Hassan’a ait Tower Garments London, hiç bir ücret talep etmeden Ulusal Sağlık Servisi (NHS)’e önlük dikmeye başladı. İşadamı Hassan, “ Bu çorbada bizim de tuzumuz bulunsun istedik” dedi

Haber: Mihrişah Safa

İngiltere’de korona virüsü salgınında ortaya çıkan, sağlık çalışanları için kişisel koruyucu ekipman sıkıntısına, Kıbrıs asıllı Türk işadamından büyük destek geldi.

Sağlık çalışanlarına destek amacıyla, işadamı Levent Hassan, İngiliz Sağlık Servisi (NHS)’e hiç bir ücret talep etmeden önlük dikmeye başladı.

İşadamı Hassan,İngiltere’deki Türk toplumdan da çok sayıda vatandaşın salgında hayatını kaybettiğini belirterek, “ Bu sıkıntılı günlerde bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik. “ dedi.

Covid-19 salgınıyla mücadele eden ve 20 bini aşan ölü sayısıyla zor günler geçiren Britanya’da, Türkiye’den gelen malzemeler İngiliz basınında büyük yer buldu. İngiliz hükümeti, sağlık çalışanlarının kullanımı için gözlük, önlük ve maske gibi kişisel koruyucu ekipmanların yetersiz olduğu eleştirilerine maruz kalırken, yurt dışından da çok sayıda malzeme siparişi verdi.

Londra’da faaliyet gösteren Kıbrıs asıllı Türk işadamı 55 yaşındaki Levent Hassan’a ait “Tower Garments London” isimli tekstil üreticisi işletme NHS’in yaşadığı sıkıntıyı hafifletmek amacıyla hastane önlüğü dikmeye başladı.

İşletmenin yöneticisi Levent Hassan, konu hakkında yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde kişisel koruyucu ekipman sıkıtısı nedeniyle kurulan Emergency Designer Network (EDN) ile birlikte çalıştıklarını ve üretilen önlüklerin NHS’e bağışlanacağını açıkladı.

Hiç bir ücret almadan çok sayıda hastane önlüğü diken işletmenin sahibi hayırsever işadamı Levent Hassan, zor şartlarda Covid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına minnet duygularını ifade amacıyla dikime başladıklarını belirterek , “ Bu çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Hepimiz bu salgından bir şekilde etkilendik. Son derece dikkatli şartlarda sağlık çalışanları için özel kumaştan önlük dikmeye başladık. Krizin hafifletilmesi için tamamen gönüllü olarak çalışan sivil toplum kuruluşu EDN’e destek olmaya karar verdik. Kumaşları bağış olarak temin edilen önlükleri biz de hiç bir ücret talep etmeden diğer bütün maliyetleri firmamıza ait olmak üzere üretime başladık ve ilk parti önlükleri bugün teslim ettik.

Ne yazık ki Britanya’da ve toplumumuzda da bu salgına çok kurban verdik. Hayatını kaybedenler arasında tanıdıklarımız da bulunuyor. Bu vesileyle, COVID-19’dan hayatını kaybedenler için en derin üzüntülerimizle hasta olanlara acil şifalar, herkese sağlıklı günler diliyoruz. En büyük dileğimiz bu salgının bir an önce tüm dünyada önünün alınması ” dedi.

İngiltere’de sağlık çalışanlarını temsil eden sendika ve örgütler, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarının kendi güvenliklerini sağlamaya yetecek miktarda kişisel koruyucu ekipman olmaması halinde çalışmayı reddedebileceklerini açıklamıştı. Şu ana dek, İngiltere hastanelerinde koronavirus nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 106’yı aştı.