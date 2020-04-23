İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği yayınladığı mesajla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile bir mesaj paylaşıldı.

Mesajda modern Türkiye’nin nasıl ve hangi şartlarda ina edildiğine dikkat çekilerek, Ulusal Egemelik ve Çocuk bayramı kutlandı.

İngiltere ADD Başkanı Jale Özer ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yayımlanan mesaj şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kuruluşunun 100.Yılında:

Bugün, dünyada antiemperyalist mücadelenin kalesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100.yılını büyük bir onur, coşku ve gururla kutluyoruz.

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk önce meclisi devreye sokar, bu meclis kurtuluş savaşını yönetir, daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti’ni kurar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açıldığı 23 Nisan 1920, ulusumuzun babadan oğula geçen saltanatla yönetilme şeklini yıkıp, yerine yönetim yetkisinin ve hakkının millete geçmesini sağladığı çok önemli bir gündür. Milletimiz bu hakkını, yurdumuzu ele geçirmek isteyen dış düşmanlara ve bunlarla iş birliği yapma gafletine düşmüş olan padişahlık yönetimine karşı savaşarak kazanmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir “diyerek meclisin iradesini ortaya koymuştur. Bu anlayış dayatma zihniyetini reddeder. Burada ne padişaha, ne tek adamlık siyasete, ne de diktatöre yer vardır. Bu yüzdendir ki 23 Nisan 1920 Meclisi demokrasinin taşlarının atıldığı siyasi bir devrim olarak kabul edilir. Bu meclis, Mustafa Kemal Atatürk’ün önce Amasya Tamimi ile başlattığı, Erzurum ve Sivas Kongre’lerinde pekişen ‘MİLLİ EGEMENLİK ‘ şiarını 23 Nisan 1920’de resmileştirmiştir.

Sevgili çocuklar:

“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.’’ diyen Ata’mız, 23 Nisan’ı toplumumuzun geleceği ve ülkemizin güvencesi olan çocuklara armağan ederek, sizlerin ulusal egemenlik kurallarına sahip çıkmanızı istemiştir. Yaşamınızın her döneminde, pusulanız her zaman Ata’mızın gösterdiği akıl ve bilimin ışığındaki yol haritası olmalıdır. Bunu hiçbir zaman unutmayınız.

İngiltere ADD olarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 100 yılını en kısa zamanda tekrar egemenliğinin kayıtsız şartsız millete geçeceği bilinciyle kutlar, bağımsızlığı ve Türkiye Cumhuriyet’inin yaşaması için her zaman tek bir ışık kalana kadar aydınlanma ışığı olacağımıza bir kez daha söz veririz.

Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 100 yıl öncesindeki Gazi Meclisi’nde görev alan vatanseverleri saygı, minnet ve şükranla anıyoruz.”