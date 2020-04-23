Çin’in İngiltere Büyükelçisi: Salgın nedeniyle bir ülkeyi suçlamak ve günah keçisi yapmak nafile bir çaba

Çin’in İngiltere Büyükelçisi Liu Xiaoming, koronavirüsün ırklar arasında ayrım yapmadığını söyledi.

Liu Xiaoming Londra’da düzenlediği basın toplantısında, “Salgın nedeniyle bir ülkeyi suçlamak ve günah keçisi yapmak nafile bir çaba” dedi.

Büyükelçi Liu, “Böylesi bir tavır sadece ülkeleri birbirlerinde uzaklaştıracak, uluslararası işbirliğini azaltacak, insanlığın çıkarlarına zarar verecektir” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay yaptığı bir konuşmada Covid-19 için “Çin virüsü” ifadesini kullanmıştı.

Çin yönetimi bu ifadesi nedeniyle Trump’ı eleştirmişti.