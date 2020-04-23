Kıbrıs İslam Cemiyeti Başkanı Hüseyin Haşim okurlarımızın Ramazan Ayını tebrik etti

6 hours önce
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RAMAZAN Ayı vesilesi ile Londra Gazete okurlarına özel mesaj gönderen Kıbrıs İslam Cemiyeti Başkanı Hüseyin Haşim okurlarımızın Ramazan Ayını tebrik etti.

Başkan Haşim, toplum üyelerimizin ellerinden geldiği kadarıyla yoksul ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmesini istedi.

Kıbrıs İslam Cemiyeti Başkanı Hüseyin Haşim’in Londra Gazete okurlarına özel mesajı şöyle:

“Öncelikle tüm İslam Alemin ve Birleşik Krallık’ta yaşayan soydaşlarımızın ve din kardeşlerimizin Ramazan-I Şerifini tebrik ederim, Allah’a niyaz ederek bu mübarek ayın, insanlara Kuran-ı Kerim’in şeref kıldığı bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine cümlemize afiyet, sağlık ve huzur versin. İslam’ın 5 şartından oruç ve zekat bu ayda, hepimizin elimizden geldiği kadar yoksul ve ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize el uzatıp onlara yardım etme zamanıdır. Şu sıkıntılı günlerde toplum olarak birlik ve beraberlik içerisinde hem topluma hem de insanlara faydalı olmamız lazım. Hz. Peygamberimiz, “İnsanların en iyisi insanlara en faydalı olandır.” diye buyurmuştur. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun.”

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