Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan Londra Gazete okurlarının Ramazan Ayını tebrik etti

MÜBAREK Ramazan Ayı öncesi Londra Gazete’ye açıklama yapan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, okurlarımızın ve toplum üyelerimizin Ramazan Ayı’nı tebrik etti.

Başkan Khan, mesajında bu yılki Ramazan Ayı’nın daha öncekilerden farklı olduğuna dikkat çekerek, salgınla mücadelede bu ayın maneviyatına ulaşılması için farklı yolların bulunacağını söyledi.

Sadiq Khan’ın Londra Gazete okurlarına gönderdiği mesaj şöyle:

“Londra ve dünyadaki Ramazan’ı kutlayan herkese en iyi dileklerimi iletmek istiyorum.

Kutsal ay bir birliktelik ve misafirperverlik zamanıdır, ancak bu yıl kendi hayatlarımız ve diğer insanların hayatlarının güvenliği için bunları kendi evlerimizden yapmalıyız.

Camide birlikte ibadet etmek, aile üyelerimiz ve sevdiklerimizle orucumuzu açmak yerine, evde kalmalı ve NHS’yi korumak ve hayat kurtarmak için koronavirüs ile mücadelede üzerimize düşeni yapmalıyız.

Birlikte olmamak bize çok garip hissedecek, ancak Ramazan ayında oruç, dua ve düşünmenin yeni yollarını bulacağız. Bağlantıda kalmanın yeni yollarını bulacağız ve bu eşi benzeri görülmemiş zamanlarda yardıma muhtaç insanlara yardım etmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz. İster yemek bağışlayın, ister yalnız veya kendini izole eden komşularınıza telefon edin, bu tür yardım, şefkat ve dayanışma bu virüsle mücadelede toplumumuzu güçlü tutmada önemli bir rol oynayacaktır.

Bu yılın özellikle kahraman NHS, ulaşım, acil servis ve süpermarket çalışanlarımız gibi kilit sektörlerde çalışanlar için zor olacağını biliyorum. Onlara özel bir teşekkür etmek istiyorum. Hayat kurtarmaya yardım ediyor ve şehrimizin en iyi şekilde temsil ediyorsunuz ve birbirimizin desteğiyle birlikte bunu başaracağımızı biliyorum.

Hayırlı Ramazanlar.”