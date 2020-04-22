İslam Toplumu Milli Görüş (ICMG) Londra’da sağlık çalışanlarına “İyi ki varsınız” dedi

9 hours önce
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İslam Toplumu Milli Görüş (ICMG) olarak Hasene İnsani Yardım Derneği ile birlikte Sağlık Çalışanlarına “iyi ki varsınız” dedi.

İslam Toplumu Milli Görüş (ICMG) olarak Hasene İnsani Yardım Derneği ile birlikte Londra’da Kovid-19 salgını mücadelesi kapsamında North Middlesex Üniversite Hastanesi’nin personeline, bu zorlu süreçte bir nezaket ziyaretinde bulunarak, çorba, tatlı, ekmek ve sudan oluşan teşekkür paketlerini dağıttı.

İngiltere Hasene İnsani Yardım Derneği Başkanı Adem Özdemir yaptığı açıklamada, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu süreçte fedakârca çalışmalar yapan sağlık personellerin yanlarında olacaklarını ve Londra’da farklı hastanelerde bu tür çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Ayrıca bu zor günlerin bir an önce bitmesini tüm insanlık adına temenni ettiklerini dile getirdi.

“İYİ Kİ VARSINIZ” PROJESİ

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Kurumsal İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen “İyi Ki Varsınız” projesi kapsamında, bu zorlu sürece rağmen hastane, eczane, market gibi kapanması mümkün olmayan yerlerde çalışan vatandaşlara teşekkür edip, ikramlarda bulunup, bir nebze moral vermek amaçlanıyor. Proje, korona krizi dönemi boyunca sürdürülecek.

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