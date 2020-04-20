18 aylık Liya bebeğin hayatta kalması için kök hücre nakline ihtiyacı var

1 day önce
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Akut Miyeloid Lösemi teşhisi konulan ve bir an önce uygun donördan kök hücre nakli bekleyen Liya bebek için bir umut olabilirsiniz.

Londra’da yaşama tutunmaya çalışan 18 aylık Liya bebek için uluslararası bir dayanışma başlatıldı. Great Ormond Street Childrens Hospital’da tedavi gören Liya bebeğe 1 ay içinde uygun donörün bulunması için hem Türk Kızılayı hem de İngiltere’de de faaliyet gösteren kök hücre bankası DKMS harekete geçti.

Yaklaşık 8 milyon kök hücre bağışçısına sahip olan DKMS’e internetten ücretsiz kayıt olarak sadece Liya bebeğe değil, kök hücre nakli bekleyen başka hastalara da yaşam umudu olabilirsiniz.

Liya’nın durumu hakkında açıklama yapan anne Hatice Gümüşöz, şunları söyledi: “Canımız, güzel kızımız Liya henüz 18 aylık ve ne yazık ki Akut Miyeloid Lösemi teşhisiyle kemoterapi almakta ancak hayata tutunabilmesi için acilen kok hücre nakline ihtiyacı var.. Lütfen DKMS’e ücretsiz kayıt olarak, Liya ve onun gibi nakil bekleyen hastalar için bir umut olun.”

www.dkms.org.uk/en/register-now adresini ziyaret edip ücretsiz kayıt olduktan sonra adresinize gönderilecek hücre örnek kitini talimatlara uyarak tamamlayıp, ücretsiz olarak postaya vermeniz yeterli.

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