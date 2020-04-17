Korona sebebiyle hayatını kaybeden toplum üyelerimizin sayısı 100’e ulaştı: Rahmi Bıyık’ı da kaybettik
Koronavirüs salgını sebebiyle İngiltere’de yaşayan toplum üyelerimizin acı haberleri gelmeye devam ediyor.
Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun (TTFF) sevilen isimlerinden Rahmi Bıyık’ın da salgın sebebiyle yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Konu hakkında Londra Gazete’ye bilgi veren TTFF Veteranlar Ligi Sorumlusu Kemal Soyer, 45 yaş üstü futbol liginde mücade eden Akdeniz Spor’un oyuncularından Rahmi Bıyık’ın Koronavirüse yenik düştüğünü söyledi.
Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine ve acılı ailesine baş sağlığı dileriz.
KAYIPLARIMIZ HER GÜN ARTIYOR
Rahmi Bıyık’ın vefat haberinin ardından İngiltere’de virüse kurban verdiğimiz toplum üyelerimizin sayısı 100’e ulaştı. Salgında hayatlarını kaybedenlerin 32’si Türkiye kökenli toplum üyemizden oluşurken, 68’i ise Kıbrıs kökenli toplum üyelerimiz oldu.
TÜRKİYE KÖKENLİLER
Hayri Ergönül, İlyas Güngör, Hacı Ali Doğuş, H.E, Mevlüt Bozdoğan, Melik Ejder Ülkümen, Serkan Aydın, Hüseyin Arslan, Mahmut Özcan, Ali Nurdağı, Hüseyin Buz, Cuma Çetin, Fatma Kurt, Hıdır Uzun, Ali Kalaycı, Süleyman Özdemir, İsmail Taşçı, Zeynep Çakantemur, Ömür Alişan, Gülüzar Ağbacı, Vahide Bektaş, Elif Keskin, Murat Ekici, Döndü Kurt, Ramazan Çağlar, Hatice Araz, Aziz Özdil, Ali Özel, Fehmi Gür, Nevga Çöker, Rahmi Bıyık ve Erkan Şahin.
KIBRIS KÖKENLİLER
Ahmet Raşit, Elmaziye Kanlı, Yıldıray Faik, Mustafa Ahmet, Kamil Ahmet, Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman, Güney Osman Tarzan, Doğan Ahmet Konkurt, Safi Levent, Mustafa Mehmet, Hasan Ali, Zülfiye Osman, Niyazi Numanoğlu, Mehmet Erdoğan, Rahme Erdoğan Tayip, Arif Niyazi, Samime Bilginer, Çetin Çetinkaya, Serdar Balı, Tayfun Salih, Ahmet Kamil, Osman Mehmet, Özkan Hüseyin, Hatice Yusuf Veci, Türker Enver, Hüseyin Kavaz, Ersin Mehmet Soyalan, Sündüz Yusuf Ramadan, Rıfat Hasan Rezvan, Hilmi Miksi, Salise Tolgay Demirağ, Şakir Cemal, Enver Arif, Hanife Mehmet, Mustafa İbrahim, Emine Aziz, Ergün Osman, Yaşar Cevahir, Suna Arif, Ayşe Ali, İbrahim Muharrem, Sare Tek, Salih Balı, Aynur Hussein, Özcan Aygın, Ferhat Hakkı, Hüseyin Ahmet, İbrahim Mercan, Mustafa Enver, İsmet Ramadan, Burhan Mustafa, Sultan Şevket, Erbay Yılmaz, Erdal Yılmaz, Mustafa Şükrü, Ekrem Emirzade, İsmail Özbarış, Hüseyin Türkan, Ahmet Ömer, İbrahim Özgür Hasan, Salih Hasan, Mehmet, Hüseyin Türkan, Özgür Celal, Sonya Kaygan, Fikriye Halil Emir ve H.Y.Ş.