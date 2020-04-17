KKTC eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun Londra’da yaşayan teyzesi Koronaya yenik düştü

KKTC eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun Londra’da yaşayan teyzesi Fikriye Halil Emir, koronaya yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.

İngiltere Kıbrıs İslam Cemiyeti El Haşim Yardım Vakfı Başkanı Hussain Hashim Bakayi Mustafa’nın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla “KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr Derviş Eroğlu’nun teyzesi Fikriye Hanım’ı kaybettik, üzgünüz” dedi.

Hussain Hashim Bakayi Mustafa’nın paylaşımı şöyle: “Acımız çok büyük londrada, Rahmetli nenemin teyze kızı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun öz teyzesi Fikriye Halamızı kaybettik tüm ailemizin tüm Ergazi deki hısım akrabanın başı sağolsun.”