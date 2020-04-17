Henüz 26 yaşındaki toplum üyemiz Sonya Kaygan’ı da Koranaya kurban verdik

İngiltere’de yaşayan ve aslen Yedidalga köylü olan Sonya Kaygan’ın da Kovid-19 salgınında verdiği yaşam mücadelesine yenilerek, yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Eski Milletvekili Nazım Beratlı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, aslen Yedidalga’lı olan ve İngiltere’de ikamet eden Sonya Kaygan’ın koronavirüse yenik düştüğünü belirtti.

Hayatını kaybeden 26 yaşındaki Kaygan’ın, 3 yaşında bir kızının olduğu öğrenildi.

Beratlı’nın paylaşımı şöyle;

“Yedidalga köyünün başı sağolsun… Gencecik kızımız Sonya Kaygan’ı Londra’da corona’dan kaybetmişiz… Çok üzgünüm… Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun..”

Merhumeye Allah’tan rahmet, sevenelerine ve acılı ailesine bai sağlığı dileriz.