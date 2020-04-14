Londra’da yaşayan sendikacı toplum üyemiz Korona’ya yenik düştü

İngiltere’de Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden toplum üyelerimizin sayısı ne yazık ki artmaya devam ediyor. Bir süredir Londra’da yaşayan eski sendikacı ve CTP’nin sevilen simalarından biri olan Kıbrıslı toplum üyemiz İsmail Özbarış’ın salgın sebebiyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

İki hafta önce Covid-19 teşhisi konulan Özbarış, hatanede tedavi altına alınmış, son bir haftada yoğun bakıma yatırılmıştı. Tansiyon ve diyabet hastası olduğu öğrenilen Özbarış’ın yakalandığı Koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine ve acılı ailesine baş sağlığı dileriz.