Edmonton Fazilet Cami ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtıyor

Kuzey Londra’da faaliyet gösteren ‘Edmonton Fazilet’, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla zor durumda ve bakıma muhtaç kişilere yemek yardımı kampanyası başlattığını açıkladı.

Konuyla uilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Özellikle zor durumda olan yaşlılarımız için yemek yapıp, ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştıracağız.

Bu konuda bizlere yardımcı olacak, destek verecek hayırseverleri kampanyaya davet ediyoruz.

Eğer zor durumda ve riskli grubta yer alıyor ve yemek desteği almak istiyorsanız bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Derneğimize aynî ve nakdi yardımlarını göndermek isteyenler 02083503503 veya 07378345508 telefonlardan ve web sitemizden bizlere ulaşabilirler.

Nakdi yardımlar için hesap numaramız

LMA

Barclays Bank,

SC:20-29-77

ACC:03177319.

Yapılan tüm yardımlar kurallara uygun şekilde tespit edilen yaşlı ve bakıma muhtaç insanlarımıza dağıtılacaktır.

Bir eve uzanan el de siz olun.”