Cemevi eşrafından Aziz Özdil’in Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı



DÜNYAYI endişelendiren ve hızla yayılmaya devam eden Koronavirüs salgını, toplum üyelerimizi de aramızdan koparmayı sürdürüyor.

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi eşrafından Aziz Özdil’in salgın sebebiyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Özellikle 60 yaş üzeri ve herhangi bir sağlık sorunu olanları daha ağır etkisi altına alan virüs sebebiyle Birleşik Krallık’ta yaşayan Türkçe konuşan toplum üyelerimiz arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 74 kişiye ulaştı.

Virüsten sebebiyle hayatını kaybeden Türkiye kökenli toplum üyelerimizin sayısı 23’e ulaşırken, Kıbrıs kökenlilerin sayısı ise 51’e yükseldi.

Virüs sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin ailelerinin, vefat eden kişilerin ölüm sebeplerini açıklamamasına Demokratik Güç Birliği’nden tepki geldi. DGB yaptığı yazılı açıklamada “Halkımızın acısını yürekten paylaşıyoruz. Ancak bu doğal bir salgın ve hayatını kaybeden her canımızın ölüm nedenini açıklamak aynı zamanda bir sorumluluk gereğidir. Çünkü virüs bulaşıcı ve virüsün bulaştığı kişinin temas ettiği kişilerin kendini izole etmesi gerekmektedir. Biz bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Tekrar tüm canlarımızın başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet, sevenlerine ve yaslı ailelerine baş sağlığı dileriz.