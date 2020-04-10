Londra’da yaşayan Aksaraylı Murat Ekici salgın sebebiyle memleketinde vefat etti

3 hours önce
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Londra’da taksicilik yapan Murat Ekici, aracını almak için gittiği memleketi Aksaray’da koronavirüsten vefat etti.

Koronavirüs vaka ve ölüm rakamları her geçen arttığı İngiltere’de Türk toplunun kayıpları da her geçen gün yükseliyor.

Aslen Aksaray Helvadereli olan ve uzun zamandır İngiltere’de yaşayan Murat Ekici, tatilde bıraktığı aracını almak için gittiği Türkiye’de bu sabah koronavirüsten hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Güney Londra’nın, Roehampton bölpesinde ikamet eden ve taksicilik yapan Ekici, geçen yaz tatil için gittiği memleketinde bıraktığı aracını getirmek üzere Aksaray’a gitmişti. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs kaptığı tesbit edilen Ekici bir süredir tedavi görüyordu. Yakınları, Murat Ekici’nin bu sabah vefat ettiğini sosyal medyada paylaştı.

Memleketinde toprağa verilen Ekici’nin ailesi Londra’da olduğu için cenazesine katılamadı.

Murat Ekici’nin vefatı İngiltere’deki Aksaraylı toplum ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Merhuma Allah’tan rahmet, svenlerine ve yaslı ailesine baş sağlığı dileriz.

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