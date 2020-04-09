Britanya Alevi Federasyonu’nda kurulan yardım merkezi ihtiyaç sahiplerine ücretsiz gıda dağıtıyor

Britanya Alevi Federasyonu’nun koronavirus sürecinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda organizasyonu yaptığı açıklandı.

İngiltere’nin başkenti faaliyet gösteren Britanya Alevi Federasyonu’nun, koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılmak üzere gıda organizasyonu yaptığı bildirildi.

Konuyla ilgili olarakyapılan açıklamada, Food Bank üzerinden ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak gıda paketi teslimatı yapıldığı kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak Alevi Federasyonu’nun yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“Britanya Alevi Federasyonu olarak korona sürecinde ihtiyaç sahibi insanlarımızla dayanışma ve yardımlaşma çalışmalarımız devam ediyor. Hergün yaklaşık 20 haneye yardım ulaştırıyoruz. Kendi İmkanları ile Federasyon merkezine ulaşan insanlarımızada kapılarımız açıktır.”

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