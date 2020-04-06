İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a gidecek uçakların kalkış saatleri değişti

8 hours önce
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Archive: Cyprus Turkish Airlines (KTHY) went bankrupt in 2010

Koronavirüs sebebiyle Birleşik Krallık’ta mahsur kalan Kıbrıslı Türk vatandaşları ülkeye götürecek uçakların kalkış saatleri değişti.

7 ve 8 Nisan’da İngiltere’den Kıbrıslı Türkleri yurda götürecek olan uçağın kalkış saatleri değişti.

Buna göre yeni saatler şöyle:

07.04.2020 – Londra Stansted – İstanbul 16:15 – 22:00

07.04.2020 – İstanbul Ercan 22:50 – 00:45

08.04.2020 – Londra Stansted – Antalya 11:05 – 17:15

08.04.2020 – Antalya – Ercan 18:00 – 18:55

Tüm saatler yerel saattir.

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