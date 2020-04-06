İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a gidecek uçakların kalkış saatleri değişti
Koronavirüs sebebiyle Birleşik Krallık’ta mahsur kalan Kıbrıslı Türk vatandaşları ülkeye götürecek uçakların kalkış saatleri değişti.
7 ve 8 Nisan’da İngiltere’den Kıbrıslı Türkleri yurda götürecek olan uçağın kalkış saatleri değişti.
Buna göre yeni saatler şöyle:
07.04.2020 – Londra Stansted – İstanbul 16:15 – 22:00
07.04.2020 – İstanbul Ercan 22:50 – 00:45
08.04.2020 – Londra Stansted – Antalya 11:05 – 17:15
08.04.2020 – Antalya – Ercan 18:00 – 18:55
Tüm saatler yerel saattir.