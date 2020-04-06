İngiltere’den tüm dünyaya imdat çığlığı

İngiltere’de bir Türk camisindeki yetkililer, “Cenazelere boğulmuş durumdayız. Morglarda bize verecekleri torba yok. Çaresiziz” mesajıyla yardım istedi. Müslüman Konseyi Meclis Üyesi Ufuk Seçgin, uçuşlar yasak olduğu için yakınlarını İngiltere’de defnetmek zorunda kalan Müslümanların çaresiz olduğunu söyledi.

Çok sayıda Müslüman ve Türk’ün yaşadığı İngiltere’de yardım feryadı Britanya Müslüman Konseyi Ulusal Meclis Üyesi Ufuk Seçgin’den geldi.

”CENAZELERE BOĞULMUŞ DURUMDAYIZ”

Hem yardıma ilişkin hem de İngiltere’deki son durum konusunda Yeni Şafak’a bilgi veren Seçgin, koronavirüs salgınında İngiltere’deki durumun Türkiye’den daha kötü olduğunu belirtti. İngiltere’nin en eski Türk camisi Shackewell Lane yetkililerden ‘Cenazelere boğulmuş durumdayız. Yardım edin’ mesajı aldıklarını belirten Seçkin, bunu zaman kaybetmeden Türk kamuoyu ile paylaştı.

Seçgin’e gelen ve acil yardım istenen mesaj şöyle: “Selamünaleyküm. Türk İslami Güven ve Defin Hizmetleri Servisi, Shackewell Lane Camisi, E8 2DA. Birleşik Krallık Türk toplumu için cenaze torbalarına, maskelere ve eldivenlere ihtiyacımız var. Şu anda cenazelere boğulmuş durumdayız. Hastane morglarına gidiyoruz ama bize Kovid-19 cenazelerini koymamız için verecekleri cenaze torbaları yok. Hiç cenaze torbamız kalmadı ve çaresiziz”,

”YARDIM İÇİN YALVARIYORUZ”

Mesajın devamında İngiltere’deki yerel yönetimin duyarsızlığı da, “Soğuk servis alanımız tükendi ve soğuk alanın genişlemesine veya geçici morga ihtiyacımız var. Ekstra ambulanslara ve alabileceğimiz her türlü yardıma ihtiyacımız var. Çaresizce koruyucu tuluma ihtiyacımız var. Yerel konseyden herhangi bir destek almıyoruz. Birinin bize yardım etmesi için yalvarıyoruz. Eğer yapabilirseniz (yardım edebilirseniz) lütfen beni arayın” sözleriyle aktarıldı.

GASSALLAR HASTALIK OLUNCA ÖLÜ YIKAMAK İSTEMİYOR

İngiltere’de Müslümanların durumunun farklı olduğunu dile getiren Seçgin, “Uçuşlar yasaklandığı için Müslümanlar burada defin edilmek zorunda kalıyor. Türk İslami Güven ve Defin Hizmetleri Servisi ve nakil şirketleri bu kadar talebe hazırlıklı değiller. Ambulans açısından hem cenaze torbaları hem de gusül olayı sorun” dedi.

Seçgin, gassal bulunmadığına dikkat çekerek “Çünkü genellikle cenazeleri yaşlılar yıkıyor ve bulaşıcı hastalık olunca onlar da yıkamak istemiyor. Özel ekipmanlar yok. Koruyucu tuluma ihtiyaç var. Maskelere ve eldivenlere ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

CENAZE TORBASI İHTİYAÇ

Londra’nın Türklerin yoğun olduğu semtte bulunan en eski Türk Shackewell Lane Camisi hakkında bilgi veren Seçgin,”Kovid-19 cenazelerini koyacakları cenaze torbaları yok. Var olan cenaze torbaları bitti. Soğuk servis alanı tükendi ve soğuk alanın genişlemesine veya geçici morga ihtiyaç var. Cenazeleri defin için yetişemiyorlar. Çok ciddi kısıtlama getirildi. En fazla cenazeye 5 kişi katılabiliyor” diye konuştu.

SAĞLIK SİSTEMİ İFLAS ETTİ

Doktorların kendilerini gerektiği kadar koruyamadıklarını da vurgulayan Seçgin, “Gerekli koruma ekipmanı yok. Test sayısı yetersiz. Kendi doktorunu ve hemşiresini test edecek kadar ekipmanları yok. Bırakın halkı, doktorlar test edilemiyor ve onları koruyacak koruyucu ekipmanlar yok. Savaşa asker gönderdiğinizde tam teşkilli silah ve gerekli ekipmanı veriyorsanız, bunları da doktorlara vermek zorundasınız. Doktorları korumasız savaşın ortasına gönderiyorlar. Doktorlarda tek tek hastalanıyor” dedi.