Koronavirüs sebebiyle tedavi altına alınan Şakir Cemal hastanede hayatını kaybetti

Koronavirüs bir canımızı daha aramızdan kopardı. Londra’da yaşayan toplum üyemiz Şakir Cemal hastanede hayatını kaybetti.

Koronavirüs sebebiyle tedavi altına alınan ve North Middlesex Hastanesine yatırılan Cemal’in salgın sebebiyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Aslen Kıbrıs’ın Baf bölgesinden olan Cemal, hayatını kaybetmeden önce sosyal medya hesabından yürek burkan bir fotoğraf paylaşıp insanları uyarmıştı.

Tedavi gördüğü hastaneden paylaştığı fotoğrafın altına, “Ölü suratı. Eğer dışarı çıkarsanız bekleyin ve bir daha hiç aynı olmayacaksınız.” yazan Cemal’e, sevenleri moral amaçlı yorumlar yapmış, hastalığında ona destek olmuştu.

Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dileriz.

TOPLAM 46 TOPLUM ÜYEMİZİ KAYBETTİK

Salgın sebebiyle Birleşik Krallık’taki Türkçe konuşan toplum Şakir Cemal’in de vefat etmesiyle toplam 46 üyesini kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin 11’i Türkiye kökenli olurken, 35’i Kıbrıs kökenli toplum üyemiz oldu.

TÜRKİYE KÖKENLİLER

Hayri Ergönül, İlyas Güngör, Hacı Ali Doğuş, Melik Ejder Ülkümen, Serkan Aydın, Hüseyin Arslan, Mahmut Özcan, Ali Nurdağı,H.E., Mevlüt Bozdağ, Mehmet Erdoğan.

KIBRISLI TÜRKLER

Ahmet Raşit, Elmaziye Kanlı, Yıldıray Faik, Mustafa Ahmet, Kamil Ahmet, Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman, Güney Osman Tarzan, Doğan Konkurt (Ahmet), Safi Levent, Mustafa Mehmet, Hasan Ali, Zülfiye Osman, Niyazi Numanoğlu, Mehmet Erdoğan, Rahme Erdoğan Tayip, Fezile Mustafa, Arif Niyazi, Samime Bilginer, Çetin Çetinkaya, Serdar Balı, Tayfun Salih, Ahmet Kamil, Osman Mehmet, Özkan Hüseyin, Hatice Yusuf Veci, Türker Enver, Hüseyin Kavaz, Ersin Mehmet (Soyalan), H.Y.Ş, Sündüz Yusuf Ramadan, Rıfat Hasan Rezvan, Hilmi Miksi, Salise Tolgay Demirağ, Şakir Cemal.