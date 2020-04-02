Kuzey Kıbrıs’a dönmek isteyenler için Temsilcilikten resmi açıklama

Koronavirüs sebebiyle Birleşik Krallık’ta mahsur kalarak Kuzey Kıbrıs’a dönemeyen öğrenciler ve burada tedavi veya benzeri zaruriyetle gelenler için dönüş fırsatı.

Birkaç saat önce KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın yaptığı tahliye açıklamasının ardından KKTC Londra Temsilciliği’nden de resmi bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamda Birleşik Krallık’ta mahsur kalan vatandaşlar için iki adet uçakla birer gün arayala tahliye uçuşları yapılacağı belirtilerek, uçuş şartları duyuruldu:

“Öğrenim, tedavi veya benzeri zorunlu bir amaçla Birleşik Krallık’ta bulunan vatandaşlarımızın ülkemize intikalini sağlamak için aşağıda belirtilen tarihlerde Londra’dan Ercan’a seferler düzenlenmiştir:

7 Nisan 2020 – Londra STN 11:30 (TWI 652) – Antalya AYT 17:40 varış

AYT 18:10 (TWI 653) – Kıbrıs ECN 19:05 varış

8 Nisan 2020 – Londra STN 11:30 (TWI 752) – Antalya AYT 17:40 varış

AYT 18:10 (TWI 753) – Kıbrıs ECN 19:05 varış

(Uçuşların ücreti ilgili tur acentesi tarafından belirlenecektir. Bagaj hakkı, 1 parça 20 kg bagaj ve 1 parça 5 kg el bagajı şeklinde olacaktır.)

14 günlük zorunlu karantina süreci Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği karantina merkezlerinde tamamlanacaktır. Bu şartlarda ülkeye dönüş yapmak isteyen vatandaşlarımızın aşağıdaki veri formlarını doldurmaları gerekmektedir.

Formu doldurmak için bu linke tıklayın:

https://londra.mfa.gov.ct.tr/onemli-seyahat-duyurusu/ “