İngiltere’de bir günde 393 kişi Koronavirüsten hayatını kaybetti: En genç kurban 19 yaşında

3 hours önce
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Koronavirüs sebebiyle Birleşik Krallık’ta hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 393 kişi artarak, toplamda bin 808 kişiye ulaştı.

Salgın nedeniyle hayatını kaybeden en genç kşi 19 yaşındaki bir vatandaş olurken, söz konusu kişinin daha önceden hiçbir sağlık sorunu olmadığı açıklandı.

Hayatını kaybedenlerin 19 ile 98 yaş aralığında olduğu, vefat eden kişilerin 28’inin sağlık sorunu olmadığına dikkat çekildi.

Birleşik Krallık’taki Koronavirüs ölümleri:

İngiltere: 367 kişi daha ölerek toplam sayı bin 551’e yükseldi

İskoçya: 13 kişi daha ölerek toplam sayı 60’a yükseldi

Galler: 7 kişi daha ölerek toplam sayı 69’a yükseldi

Kuzey İrlanda: 6 kişi daha ölerek toplam sayı 28’e yükseldi

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