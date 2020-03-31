İngiltere’de bir günde 393 kişi Koronavirüsten hayatını kaybetti: En genç kurban 19 yaşında

\r\n\r\nKoronavir\u00fcs sebebiyle Birle\u015fik Krall\u0131k'ta hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 bir g\u00fcnde 393 ki\u015fi artarak, toplamda bin 808 ki\u015fiye ula\u015ft\u0131.\r\n\r\nSalg\u0131n nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybeden en gen\u00e7 k\u015fi 19 ya\u015f\u0131ndaki bir vatanda\u015f olurken, s\u00f6z konusu ki\u015finin daha \u00f6nceden hi\u00e7bir sa\u011fl\u0131k sorunu olmad\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\nHayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin 19 ile 98 ya\u015f aral\u0131\u011f\u0131nda oldu\u011fu, vefat eden ki\u015filerin 28'inin sa\u011fl\u0131k sorunu olmad\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekildi.\r\n\r\nBirle\u015fik Krall\u0131k'taki Koronavir\u00fcs \u00f6l\u00fcmleri:\r\n\r\n\u0130ngiltere: 367 ki\u015fi daha \u00f6lerek toplam say\u0131 bin 551'e y\u00fckseldi\r\n\r\n\u0130sko\u00e7ya: 13\u00a0ki\u015fi daha \u00f6lerek toplam say\u0131 60'a y\u00fckseldi\r\n\r\nGaller: 7\u00a0ki\u015fi daha \u00f6lerek toplam say\u0131 69'a y\u00fckseldi\r\n\r\nKuzey \u0130rlanda: 6 ki\u015fi daha \u00f6lerek toplam say\u0131 28'e y\u00fckseldi