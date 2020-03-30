Feveranlar müzik gurubunun gitaristi de Koronavirüse kurban gitti

\r\n\r\nKoronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 bir toplum \u00fcyemizi daha aram\u0131zdan kopard\u0131. D\u00fcnyada h\u0131z kesmeden yay\u0131lmaya devam eden vir\u00fcs sebebiyle hayat\u0131n\u0131 kaybeden toplum \u00fcyelerimizin say\u0131s\u0131 15'e yakla\u015ft\u0131.\r\n\r\nBug\u00fcn edindi\u011fimiz bir bilgiye g\u00f6re Londra'da ya\u015fayan K\u0131br\u0131sl\u0131 toplum \u00fcyelerimizin yak\u0131ndan tan\u0131d\u0131\u011f\u0131 Feveranlar m\u00fczik gurubu gitaristi de vir\u00fcs sebebiyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\nUsta m\u00fczisyen Do\u011fan Konkurt'un Koronavir\u00fcs sebebiyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi duyuruldu.\r\n\r\nMerhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ba\u015f sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.