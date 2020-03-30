Feveranlar müzik gurubunun gitaristi de Koronavirüse kurban gitti

Koronavirüs salgını bir toplum üyemizi daha aramızdan kopardı. Dünyada hız kesmeden yayılmaya devam eden virüs sebebiyle hayatını kaybeden toplum üyelerimizin sayısı 15’e yaklaştı.

Bugün edindiğimiz bir bilgiye göre Londra’da yaşayan Kıbrıslı toplum üyelerimizin yakından tanıdığı Feveranlar müzik gurubu gitaristi de virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Usta müzisyen Doğan Konkurt’un Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dileriz.