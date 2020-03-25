Koronavirüs bir toplum üyemizi daha aramızdan kopardı

\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de bug\u00fcn Koronavir\u00fcsten bug\u00fcn iki T\u00fcrk hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Sabah saatlerinde K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrk Mehmet Abdurrahman, \u00f6\u011fleden sonra ise Kahramanmara\u015fl\u0131 Hac\u0131 Ali Do\u011fu\u015f vefat etti.\r\n\r\nAslen Kahramanmara\u015f, Elbistanl\u0131 olan ve \u0130ngiltere\u2019de yerle\u015fik olan Hac\u0131 Ali Do\u011fu\u015f koronavir\u00fcsten dolay\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\nMerhumun yak\u0131n \u00e7evresinden edinilen bilgiye g\u00f6re taksicilik yapan 49 ya\u015f\u0131ndaki Hac\u0131 Ali Do\u011fu\u015f, 10 g\u00fcnden bu yana tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc Homerton Hospital\u2019de Londra saati ile 16.00 civar\u0131nda vefat etti.\r\n\r\nAslen Elbistan\u2019\u0131n Serdili k\u00fcy\u00fcnden olan Londra\u2019n\u0131n Hackney b\u00f6lgesinde ya\u015fayan Do\u011fu\u015f, yakaland\u0131\u011f\u0131 koronavir\u00fcs mikrobuna yenik d\u00fc\u015ferek vefat etti. Do\u011fu\u015f evil ve iki \u00e7ocuk babas\u0131yd\u0131.