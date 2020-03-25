Koronavirüs bir toplum üyemizi daha aramızdan kopardı

İngiltere’de bugün Koronavirüsten bugün iki Türk hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Kıbrıslı Türk Mehmet Abdurrahman, öğleden sonra ise Kahramanmaraşlı Hacı Ali Doğuş vefat etti.

Aslen Kahramanmaraş, Elbistanlı olan ve İngiltere’de yerleşik olan Hacı Ali Doğuş koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

Merhumun yakın çevresinden edinilen bilgiye göre taksicilik yapan 49 yaşındaki Hacı Ali Doğuş, 10 günden bu yana tedavi gördüğü Homerton Hospital’de Londra saati ile 16.00 civarında vefat etti.

Aslen Elbistan’ın Serdili küyünden olan Londra’nın Hackney bölgesinde yaşayan Doğuş, yakalandığı koronavirüs mikrobuna yenik düşerek vefat etti. Doğuş evil ve iki çocuk babasıydı.