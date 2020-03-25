Day-Mer’den tüm dünyaya örnek davranış: Sağlık emekçileri için yardım kampanyası

\r\n\r\nKoronavir\u00fcs\u2019\u00fcn Birle\u015fik Krall\u0131k\u2019ta giderek yayg\u0131nla\u015fmas\u0131 ve sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n, hem en riskli ve hem de en \u00f6nce m\u00fccadele etmesinden dolay\u0131, T\u00fcrk ve K\u00fcrt Toplumu Dayan\u0131\u015fma Merkezi (DAY-MER) onlara bir yard\u0131m eli uzatt\u0131. \u00d6te yandan \u00fclkede vaka say\u0131s\u0131 8077\u2019ye y\u00fckseldi. Son 24 saat i\u00e7inde 87 ki\u015fi daha hayat\u0131n\u0131 kaybetti ve toplam say\u0131 422\u2019ye \u00e7\u0131kt\u0131. \u00d6lenlerin aras\u0131nda 4 T\u00fcrkiyeli de var.\r\n\r\nGer\u00e7ek Gazetesi'nden Arif Bekta\u015f'\u0131n haberine g\u00f6re bir \u00e7a\u011fr\u0131 yaparak, toptanc\u0131 ve marketlerden g\u0131da yard\u0131m\u0131 isteyen DAY-MER, bu g\u0131day\u0131 sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na ula\u015ft\u0131r\u0131yor. North Middlesex Hastanesi\u2019ndeki sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na ula\u015ft\u0131ran DAY-MER\u2019li gen\u00e7ler, bu \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 devam ettirdiklerini a\u00e7\u0131klad\u0131lar.\r\n\r\nDAY-MER\u2019in \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na an\u0131nda cevap veren FoodArt, EURO Food, Denar, RA Trading, Ekin S\u00fcpermarket, Dimark, O&E, Alice Tottenham, Happy Food Centre gibi market ve toptanc\u0131lar, DAY-MER\u2019in bu \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 co\u015fkuyla kar\u015f\u0131lad\u0131klar\u0131n\u0131 ve diledikleri kadar g\u0131day\u0131 sunmaya haz\u0131r olduklar\u0131n\u0131 belirttiler.\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130lk etapta North Middlesex Hastanesi\u2019nde \u00e7al\u0131\u015fan sa\u011fl\u0131k emek\u00e7ilerine yap\u0131lan yard\u0131mlar, Homerton ve Whittington hastaneleri i\u00e7in de yap\u0131lacak.\r\n\r\nKoronavir\u00fcs nedeniyle, hastanelerdeki kantin ve kafelerde g\u00fcn\u00fcn uzun bir s\u00fcresi kapal\u0131 kal\u0131yor. Bu y\u00fczden sa\u011fl\u0131k emek\u00e7ilerinin yiyecek ihtiyac\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131lanmas\u0131 son derece \u00f6nem kazanmaktad\u0131r.\r\n\r\nHastane y\u00f6netimi sosyal medya hesab\u0131ndan DAY-MER\u2019e te\u015fekk\u00fcr ederken, BBC de bu \u00f6rnek davran\u0131\u015f\u0131 haberle\u015ftirmek i\u00e7in DAY-MER\u2019li yetkililerle g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\r\nKESE KESE BU HALE GET\u0130RD\u0130LER\r\nH\u00fck\u00fcmetin y\u0131llard\u0131r kesintilerle k\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Ulusal Sa\u011fl\u0131k Servisi (NHS), Koronavir\u00fcs m\u00fccadelede \u015fimdiden zorlanmaya ba\u015flad\u0131. Bunun \u00fczerine \u00f6zel hastaneler de NHS\u2019in paras\u0131yla halka hizmet verecek ve son \u00fc\u00e7 y\u0131lda emekli olan sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 da hastanelerde tekrar g\u00f6reve ba\u015flayacak.\r\n\r\nYap\u0131lan kesintiler nedeniyle, NHS \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 azalm\u0131\u015f, hastaneler ya da baz\u0131 b\u00f6l\u00fcmler kapat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Sa\u011fl\u0131k servisini k\u00f6t\u00fcle\u015ftirip \u00f6zelle\u015ftirmenin yolunu a\u00e7mak istediler.\r\n\r\nGeldi\u011fimiz nokta ise, y\u00fczlerce yeni hastay\u0131 tedavi etmekte zorlanan bir NHS. Kesintiler yerine, daha fazla b\u00fct\u00e7e ayr\u0131lm\u0131\u015f olsayd\u0131, \u015fimdi NHS\u2019in zorlanmas\u0131 s\u00f6z konusu olmazd\u0131.