Day-Mer’den tüm dünyaya örnek davranış: Sağlık emekçileri için yardım kampanyası

Koronavirüs’ün Birleşik Krallık’ta giderek yaygınlaşması ve sağlık çalışanlarının, hem en riskli ve hem de en önce mücadele etmesinden dolayı, Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER) onlara bir yardım eli uzattı. Öte yandan ülkede vaka sayısı 8077’ye yükseldi. Son 24 saat içinde 87 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam sayı 422’ye çıktı. Ölenlerin arasında 4 Türkiyeli de var.

Gerçek Gazetesi’nden Arif Bektaş’ın haberine göre bir çağrı yaparak, toptancı ve marketlerden gıda yardımı isteyen DAY-MER, bu gıdayı sağlık çalışanlarına ulaştırıyor. North Middlesex Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarına ulaştıran DAY-MER’li gençler, bu çalışmayı devam ettirdiklerini açıkladılar.

DAY-MER’in çağrısına anında cevap veren FoodArt, EURO Food, Denar, RA Trading, Ekin Süpermarket, Dimark, O&E, Alice Tottenham, Happy Food Centre gibi market ve toptancılar, DAY-MER’in bu çalışmasını coşkuyla karşıladıklarını ve diledikleri kadar gıdayı sunmaya hazır olduklarını belirttiler.

İlk etapta North Middlesex Hastanesi’nde çalışan sağlık emekçilerine yapılan yardımlar, Homerton ve Whittington hastaneleri için de yapılacak.

Koronavirüs nedeniyle, hastanelerdeki kantin ve kafelerde günün uzun bir süresi kapalı kalıyor. Bu yüzden sağlık emekçilerinin yiyecek ihtiyacının karşılanması son derece önem kazanmaktadır.

Hastane yönetimi sosyal medya hesabından DAY-MER’e teşekkür ederken, BBC de bu örnek davranışı haberleştirmek için DAY-MER’li yetkililerle görüştü.

KESE KESE BU HALE GETİRDİLER

Hükümetin yıllardır kesintilerle köşeye sıkıştırdığı Ulusal Sağlık Servisi (NHS), Koronavirüs mücadelede şimdiden zorlanmaya başladı. Bunun üzerine özel hastaneler de NHS’in parasıyla halka hizmet verecek ve son üç yılda emekli olan sağlık çalışanları da hastanelerde tekrar göreve başlayacak.

Yapılan kesintiler nedeniyle, NHS çalışanları azalmış, hastaneler ya da bazı bölümler kapatılmıştı. Sağlık servisini kötüleştirip özelleştirmenin yolunu açmak istediler.

Geldiğimiz nokta ise, yüzlerce yeni hastayı tedavi etmekte zorlanan bir NHS. Kesintiler yerine, daha fazla bütçe ayrılmış olsaydı, şimdi NHS’in zorlanması söz konusu olmazdı.