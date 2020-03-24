Bozca-Der Akademi’den öğrencilerin eğitimine büyük destek

Londra merkezli toplum kurumlarımızdan biri olan Bozca-Der, salgın döneminde getirilen yasaklar ve uygulamalar sebebiyle eğitimlerine ara verilen öğrencilerimiz için internet üzerinden eğitimlere başladı.

Koronavirüsü nedeniyle Birleşik krallık’ta okullar zorunlu olarak eğitime ara verdi. Bunun bir tatil olmadığının ve çocuklarımızın ders çalışmaya devam etmesi gerektiğini açıklayan Bozca-Der Akademi, online yani internet ortamında canlı dersler vermeye başladı.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Bozca-Der Akademi, derslerin nasıl yapıldığı ve sürecin nasıl işleyeceği hakkında bilgiler verdi.

Bozca-Der Akademi tarafından yapılan açıklama:

“Korona Virüsü nedeniyle Birleşik krallık’ta okullar ZORUNLU OLARAK EĞİTİME ARA VERDİ. Bu bir tatil değil ve çocuklarımızın da ders çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Zorunlu aranın ne zaman sona ereceği de belli değil. Bu zorunlu ara döneminde çocukların bildiklerini unutmalarını engellemek ve ders çalışma becerilerini kaybetmemesini sağlamak için Bozcader Akademi olarak derslere devam ediyoruz. Var olan sınıflarımıza online derslerde ek talep gelmesinden sonra yeni sınıflar açmaya da karar verdik.

ONLINE DERS SÜRECİ ve İLKELERİMİZ

Pek çok eğitim kurumu online ders yaptığı iddiasında. Elbette bunu layıkıyla yapan kurumlar da var; ancak online ders Skype ile öğretmenin öğrencileri arayıp 60 dakika ders anlattığı, sadece öğretmenin konuştuğu ve bir hafta boyunca başka hiçbir etkileşimin olmadığı bir süreç değildir, olamaz. Bu nedenle iyi bir online eğitimin ilkelerini ders aldığınız kurumlarla konuşun.

Bozcader’de Online Dersler

Bizim online ders sürecimiz aşağıdaki gibidir.

Veliler kayıt formunu doldurduktan sonra öğrencinin adına bir mail hesabı virtual class girişi için tanımlanır. Öğrenci mailini ve parolasını kullanarak sisteme girer. Virtual class aracılığı ile düzenli olarak ders malzemeleri, online ödevler , projeler öğrenci ile paylaşılır. Tüm bu çalışmalar notlandırılır ve raporlanır. Online ders zamanı öğretmen platformumuz aracılığı ile öğrencileri arar. Sınıfta ders işlenirken öğretmenin kullandığı sunumlar yine öğrencinin ekranında olur. Öğretmen ders esnasında “White board” paylaşır ve buraya hem öğretmen hem de öğrenci yazı yazabilir. Öğretmenin ders esnasında paylaştığı pdf belgesi her öğrenci için sistem tarafından otomatik çoğaltılır. Öğretmen, öğrencilerin buraya yazdığı her şeyi kendi bilgisayarından senkronize olarak görür. Bunu öğrencinin ders esnasındaki defteri olarak görebilirsiniz. Canlı bir derste olan her şey bizim online sistemimizde var. Ders bitiminde kaydedilen dersin hem videosu hem de ses kaydı ayrı ayrı virtual class’a yüklenir. Öğrenci istediği zaman buradan ders tekrarı yapabilir.

Online Sınıflarımızın Ders saati Ücreti £ 8,00’dur.

Her sınıf düzeyinin kayıt formu aşağıda ayrı ayrı verilmiştir. Kayıt olmak için lütfen formları doldururuz.

YEAR 3 – 4

https://forms.gle/BbC7RsfzRR6DSa4J7

YEAR 5 – 6

https://forms.gle/aEHqbgmCpBqGgYdK8

YEAR 7 – 8

https://forms.gle/Cp828eSmLev6KCiX8

YEAR 9 -10

https://forms.gle/YyieZVyTKkuYB9gB9

YEAR 11

https://forms.gle/YcNnhatuRDeoGoXB7