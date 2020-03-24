Accounting Direct Plus muhasebe firması devlet yardımları hakkında Ankara Anlaşmalılara ücretsiz hizmet verecek

\r\n\r\nAccounting Direct Plus'tan Tu\u011frul Yi\u011fito\u011fluT\u00fcm d\u00fcnyada oldu\u011fu gibi Birle\u015fik Krall\u0131k'ta da zorlu bir s\u00fcreci ba\u015flatan Koronavir\u00fcs'\u00fcn etkisi sa\u011fl\u0131k sisteminin ard\u0131ndan en \u00e7ok ekonomide hissediliyor.\r\n\r\n\u0130ngiliz h\u00fck\u00fcmeti taraf\u0131ndan duyrulan maddi yard\u0131m paketleri baz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 kapsam\u0131yor ya da k\u0131smen kaps\u0131yor. Bunlardan biri de Birle\u015fik Krall\u0131k'ta ya\u015fayan Ankara Anla\u015fmal\u0131lar. \u00d6zel bir stat\u00fc ile Birle\u015fik Krall\u0131k'ta bireysel veya \u015firket halinde ticari faaliyetler y\u00fcr\u00fcten Ankara Anla\u015fmal\u0131lar, h\u00fck\u00fcmetin duyurdu\u011fu maddi yard\u0131mlardan k\u0131smen yararlanma hakk\u0131na sahip.\r\n\r\nKonu hakk\u0131nda a\u00e7\u0131klama yapan Accounting Direct Plus muhasebe firmas\u0131, s\u00f6z konusu yard\u0131mlar hakk\u0131nda bilgi almak isteyenlere \u00fccretsiz hizmet vereceklerini duyurdu.\r\n\r\n"Ankara anla\u015fmas\u0131 ile UK kalan T\u00fcrkiye \u0130\u015f sahiplerimiz, maalesef self employed olduklar\u0131ndan dolay\u0131 bir finansal yard\u0131ma ba\u015f vuram\u0131yorlar!\r\n\r\n\u015eirketi olanlar, \u015firket baz\u0131nda k\u0131smen sekt\u00f6relerine g\u00f6re yard\u0131m alabiliyorlar.\r\n\r\nBu konuyla alakal\u0131 yard\u0131m ve destek \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ortak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z avukatl\u0131k b\u00fcrolar\u0131 ile g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcld\u00fc ve gereken mercilere istek ve taleplerde bulunuldu.\r\n\r\nFinansal Yard\u0131m ihtiyac\u0131 olanlar\u0131n mutlaka avukatlar\u0131na ba\u015fvuru yapmadan \u00f6nce dan\u0131\u015fmas\u0131 gerekiyor.\r\n\r\nBunun d\u0131\u015f\u0131nda i\u015f yeri ile alakal\u0131 yard\u0131ma veya bilgiye ihtiyac\u0131 olan vatanda\u015flar\u0131m\u0131za bu zor d\u00f6nemde \u00dcCRETS\u0130Z hizmet sunmaya devam edece\u011fiz; WhatsApp hatt\u0131m\u0131z 7\/24 a\u00e7\u0131k, bize burdan mesaj atabilirsiniz.\r\n\r\n\u00dccretsiz Dan\u0131\u015fma Hatt\u0131: 07553 077888\r\n\r\nADPL LLP\r\n\u0130nfo@accountingdirectplus.com, tel:02088869222 "