Accounting Direct Plus muhasebe firması devlet yardımları hakkında Ankara Anlaşmalılara ücretsiz hizmet verecek

Accounting Direct Plus’tan Tuğrul YiğitoğluTüm dünyada olduğu gibi Birleşik Krallık’ta da zorlu bir süreci başlatan Koronavirüs’ün etkisi sağlık sisteminin ardından en çok ekonomide hissediliyor.

İngiliz hükümeti tarafından duyrulan maddi yardım paketleri bazı çalışanları kapsamıyor ya da kısmen kapsıyor. Bunlardan biri de Birleşik Krallık’ta yaşayan Ankara Anlaşmalılar. Özel bir statü ile Birleşik Krallık’ta bireysel veya şirket halinde ticari faaliyetler yürüten Ankara Anlaşmalılar, hükümetin duyurduğu maddi yardımlardan kısmen yararlanma hakkına sahip.

Konu hakkında açıklama yapan Accounting Direct Plus muhasebe firması, söz konusu yardımlar hakkında bilgi almak isteyenlere ücretsiz hizmet vereceklerini duyurdu.

“Ankara anlaşması ile UK kalan Türkiye İş sahiplerimiz, maalesef self employed olduklarından dolayı bir finansal yardıma baş vuramıyorlar!

Şirketi olanlar, şirket bazında kısmen sektörelerine göre yardım alabiliyorlar.

Bu konuyla alakalı yardım ve destek çalışmaları ortak çalıştığımız avukatlık büroları ile görüşüldü ve gereken mercilere istek ve taleplerde bulunuldu.

Finansal Yardım ihtiyacı olanların mutlaka avukatlarına başvuru yapmadan önce danışması gerekiyor.

Bunun dışında iş yeri ile alakalı yardıma veya bilgiye ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bu zor dönemde ÜCRETSİZ hizmet sunmaya devam edeceğiz; WhatsApp hattımız 7/24 açık, bize burdan mesaj atabilirsiniz.

Ücretsiz Danışma Hattı: 07553 077888

ADPL LLP

İnfo@accountingdirectplus.com, tel:02088869222 “